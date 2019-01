Perchezitii la proxeneti in Romania si Elvetia: Au obtinut doua milioane de euro din prostitutie, o femeie a fost ucisa

Ziare.

com

Simultan, sunt facute doua perchezitii de catre autoritatile judiciare din Cantonul Vaud, in Elvetia.Suspectii ar fi obtinut doua milioane de euro din activitatile infractionale, iar una dintre fetele exploatate de ei a fost ucisa in 2016 de catre un client cu 26 de lovituri de cutit.Procurorii suspecteaza ca, in perioada octombrie 2016 - octombrie 2017, suspectii au racolat prin inducere in eroare, folosind metoda, zece tinere cu o situatie materiala precara, pe care le-au transportat in orasul Lausanne, unde le-au constrans sa se prostitueze stradal chiar si in conditii de ger extrem ori atunci cand aveau probleme de sanatate, supraveghindu-le activitatea de racolare a clientilor."Majoritatea suspectilor deveneau agresivi atunci cand erau nemultumiti de sumele de bani castigate de catre persoanele vatamate, pe care si le insuseau in cvasitotalitate, ori atunci cand considerau ca acestea petrec prea mult timp cu un client", au transmis procurorii.Potrivit acestora, printre persoanele exploatate se afla si o tanara care a fost cumparata de trei dintre suspecti de la un altul, care o recrutase prin metoda loverboy."La data de 30.11.2016, una dintre tinerele exploatate a fost ucisa de catre un client, prin aplicarea a 26 de lovituri de cutit, cadavrul acesteia fiind transportat si abandonat intr-o padure din apropierea orasului francez Becanson, situat la granita cu Elvetia", au mai transmis procurorii.La sediul DIICOT Pitesti, vor fi duse, in vederea audierii, un numar de 23 de persoane."Pentru probarea activitatii infractionale au fost organizate intalniri de coordonare la sediul Eurojust, Haga, precum si in Elvetia si in Romania, impreuna cu autoritatile judiciare din Elvetia, in urma carora a fost incheiat un Acord de Echipa Comuna de Ancheta. Sprijinul financiar si logistic a fost asigurat de catre Eurojust", a mai transmis DIICOT.