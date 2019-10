Povestea prostituatelor carora interlopul Boxerul le aranja in Germania casatorii de forma cu indieni si pakistanezi

Voia sa fuga din Romania

Amenintarile

Casatoriile fictive

Vila-bordel din Hamburg

Caietul cu clientii

Avortul

Afacerea casatoriilor

Copilul, recunoscut

"Nu au respect fata de valorile sociale"

Tinta anchetatorilor antimafia: o grupare de crima organizata care avea baza principala in Giurgiu, condusa de Ionut Mirea, zis "Ionut Boxerul".Este vorba de interlopul implicat in bataia din Piata Constitutiei, in fata Palatului Parlamentului si in apropierea unor institutii de forta: Parchetul General, Ministerul Justitiei, SRI si Politia Locala Bucuresti. Miza razboiului era exploatarea sexuala a unei fete.Pe 29 septembrie, oamenii condusi de "Ionut Boxerul" au fost depasiti numeric de interlopii condusi de Alex Barbaro, cel care controleaza o zona din cartierul Tei-Doamna Ghica (Sectorul 2), si au fost pusi pe fuga. Unul dintre soldatii clanului Mirea, Ion Ban, zis Doctorul, a decedat ca urmare a loviturilor primite.Pe 15 octombrie 2019, procurorii DIICOT l-au prins pe Ionut Mirea in timp ce incerca sa paraseasca tara si l-au retinut pentru constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism. Alte cinci persoane, locotenenti sau rude ale acestuia, au fost retinute de anchetatori in acest caz.E vorba de o retea specializata in trafic de persoane si proxenetism, care-si intinsese tentaculele in Bucuresti si in mai multe judete din Moldova. Oamenii lui "Ionut Boxerul" s-ar fi specializat in racolarea unor tinere, care proveneau din familii sarace sau care aveau o educatie precara, pe care le transportau in Germania unde le obligau sa se prostitueze.O parte din tinere erau racolate prin metoda "loverboy", cea in care tanara era amagita de proxenet cu o relatie de lunga durata. Ea accepta sa se prostitueze sub promisiunea ca se vor casatori, iar banii erau necesari pentru a construi un viitor impreuna, pentru a cumpara un apartament si pentru a strange economii cand se vor intoarce in Romania.Cand isi dadeau seama ca sunt pacalite, fetele erau fortate sa se prostitueze. Potrivit anchetei DIICOT, victimele erau obligate sa consume substante psihotrope, devenind astfel dependente de grup.," explica procurorii DIICOT.Tinerele care au reusit sa fuga au fost santajate de interlopi ca rudele lor apropiate vor avea de suferit. Tatal unei fete chiar a fost sechestrat intr-un apartament din Bucuresti, iar fata s-a intors in vila din Hamburg.Daca erau prinse ca vor sa fuga, tinerele erau batute crunt chiar de Ionut Mirea, care le ameninta cu moartea.," spune una dintre victimele gruparii.In plus, Ionut Mirea a gasit o metoda inedita de a face bani usor. Este vorba de incheierea unor casatorii fictive intre tinere din Romania si cetateni indieni sau pakistanezi, care voiau sa obtina anumite drepturi in Germania.Una dintre tinerele implicate a explicat ca cetatenii indieni sau pakistanezi erau dispusi sa plateasca sume intre 5.000 si 15.000 de euro pentru incheierea unei astfel de casatorii, iar toti banii ajungeau la Ionut Mirea.Mirii primeau drept de sedere in UE, iar viitoarele mirese primeau, in schimb, sume modice.Potrivit acuzatiilor DIICOT, reteaua lui Ionut Mirea era structurata pe mai multe paliere. Existau persoane care racolau tinere, care le transportau in Germania sau care se ocupau de supravegherea lor in Hamburg, care postau anunturi pe site-urile matrimoniale sau incasau banii de la clienti.Principala afacere a gruparii era proxenetismul. Ionut Mirea ar fi inchiriat o vila cocheta in Hamburg, care avea doua etaje, destinata exclusiv practicarii prostitutiei.Interlopul ar fi negociat cu proprietarul imobilului sa locuiasca la parterul imobilului pentru a putea, in caz de urgenta, respectiv de efectuare a unor controale inopinate ale Politiei, sa paraseasca fara a fi depistat casa, prin curtea din spate.Tinerele aduse din Romania faceau o sedinta foto, iar fotografiile erotice erau postate pe mai multe site-uri matrimoniale.Una dintre membrele gruparii, vorbitoare de limba engleza si germana, negocia telefonic cu clientii serviciile sexuale ce urmau a fi prestate si tarifele ce urmau a fi incasate de catre tinere.Sumele de bani castigate si clientii zilnici erau notate zilnic intr-un caiet, care acum este proba in aceasta ancheta.In medie, o fata castiga zilnic 1.000 de euro, dar au fost zile cand se castigau si 4-5.000 de euro.Una dintre fete a povestit ca pentru 15 minute de servicii sexuale era platita de client cu 150 de euro, pentru jumatate de ora era platita cu 250 de euro, iar pentru deplasare la adresa indicata de client primea sume de bani cuprinse intre 300-350 de euro pentru o ora de servicii sexuale.Orice solicitare a clientului trebuia indeplinita, dar acesta trebuia sa plateasca in plus.Mai multe fete au povestit la DIICOT ca au asistat la mai multe episoade in care Ionut Mirea a aplicat lovituri sau alte acte de violenta fizica fetelor care practicau prostitutia in folosul acestuia, motivand ca "."In cazul unei tinere, gravide in luna a 5-a, medicii au refuzat sa faca operatia de avort. Potrivit marturiilor, in acest caz, membrii gruparii au decis sa faca o intrerupere de sarcina.Fata a fost internata la Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti si a beneficiat de servicii medicale cu ajutorul unui angajat al unei firme de paza responsabile de securitatea unitatii medicale.Intrucat medicii le-au explicat ca sarcina este avansata si nu se mai poate proceda la intreruperea acesteia, doua dintre membrele gruparii au procurat medicamente pentru producerea unui avort.Sarcina a fost oprita din evolutie si s-a produs eliminarea fatului. Ulterior, tanara a fost transportata in Germania, unde a continuat sa se prostitueze.Colegele fetei au povestit ca, initial, Ionut Mirea a vrut sa-i puna gravidei 2 grame de cocaina in bautura, pentru a avorta spontan. Ele au mai spus ca unul dintre locotenentii interlopului ar fi incercat sa o loveasca in burta, pentru ca femeia sa piarda sarcina.Dupa cum am aratat, gruparea a descoperit ca se pot face bani frumosi din casatoriile fictive.Una dintre tinere a povestit la DIICOT cum a ajuns sa se marite cu un cetatean indian. De toate actele s-ar fi ocupat Ionut Mirea.Interlopul a fost cel care a instruit-o cu privire la ceea ce trebuia sa faca, respectiv ca trebuie sa mearga acasa la indian, sa invete unele cuvinte in germana si sa ii ceara acestuia diferite sume de bani sub pretextul ca are nevoie pentru haine si mancare.Fata a fost transportata de Mirea si de indianul cu care trebuia sa se casatoreasca la un oficiu pentru straini din Hamburg, unde a semnat mai multe documente.Cu acea ocazie a constatat ca documentele semnate erau parte dintr-un dosar mai voluminos, fara a cunoaste continutul acestora.A fost informata de Mirea ca trebuie sa mai ramana in Germania pentru inca o luna pentru a definitiva procedura casatoriei, iar ulterior a aflat ca Mirea a luat cateva mii de euro pentru aranjarea casatoriei dintre ea si cetateanul indian.Din suma de bani castigata de interlop, fetei nu i-a fost dat niciun ban, Mirea motivandu-i ca la final ii va trimite el banii direct tatalui ei. Lucru care nu s-a mai intamplat.O tanara a povestit ca o femeie a fost trimisa in Germania, insarcinata fiind si cu scopul de a naste acolo, pentru ca ulterior copilul sa fie recunoscut de catre un cetatean indian.Acest lucru ii facilita indianului obtinerea unui permis de sedere legal intr-un stat UE.In urma cooperarii politienesti, autoritatile din Germania au comunicat procurorilor DIICOT numele mai multor tinere romance, care apar in ancheta, casatorite cu cetateni indieni sau pakistanezi.," scriu procurorii DIICOT, in propunerea de arestare trimisa la Tribunalul Bucuresti.Potrivit anchetatorilor, inculpatii nu au un loc de munca stabil si nici pregatirea sau educatia necesara obtinerii unuia, iar Ionut Mirea este consumator de droguri.," mai spun procurorii DIICOT.Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri seara, arestarea preventiva pentru 30 de zile a celor 6 persoane acuzate in acest caz.