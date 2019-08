Reteaua "Loverboy": Proxenetii care au strans 310.000 de euro prin santaj emotional, sechestrare si exploatare sexuala

"Santajul emotional"

Au strans 310.000 de euro

La perchezitii s-au gasit bani si arme

Foto: DIICOT

Ziare.

com

Alte doua femei implicate in aceasta retea sunt cercetate sub control judiciar pentru aderare la un grup infractional organizat, trafic de minori si trafic de persoane."Loverboy" este una din cele mai utilizate metode ale traficantilor de persoane, in special a recrutorilor, prin care se urmareste inselarea victimelor.Recrutorii reprezinta prima veriga a unei retele de trafic de persoane.Tehnica de recrutare a tinerelor de catre retelele de trafic de persoane este denumita metoda "prin indragostire", iar cel care o practica este cunoscut de catre specialistii structurilor de prevenire si combatere a fenomenului ca "Loverboy".Potrivit DIICOT, barbatii implicati in acest caz au recrutat, prin inducere in eroare, utilizand metoda "Loverboy", trei persoane vatamate minore ().Anchetatorii sustin ca proxenetii le-ar fi constrans psihic si fizic pe fete, ".""De asemenea, in perioada 2015 - aprilie 2019, inculpatii au recrutat prin inducere in eroare, utilizand aceeasi metoda, alte cinci victime majore, pe care prin violenta fizica si verbala, le-au transportat, transferat, adapostit, primit, supravegheat si controlat in scopul exploatarii sexuale, pe perioade diferite de timp, in diferite locatii pe raza municipiilor Brasov si Galati precum si pe teritoriul Germaniei," acuza DIICOT.Sumele de bani obtinute de catre membrii grupului din activitatea infractionala au fost stabilite de procurorii DIICOT la peste 310.000 de euro.Anchetatorii sustin ca unele dintre victimele majore si minore au fost lasate sa revina in Romania doar in momentul in care inculpatii au aflat ca rudele tinerelor au formulat plangeri la organele de urmarire penala.Procurorii DIICOT au facut, duminica, 7 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Galati si Vaslui, cu ocazia carora au fost identificate si ridicate sumele de 1.140 lire sterline si 52.000 de euro, bijuterii de aur, accesorii ale unor branduri de lux, un pistol WALTER P22 calibru 9 mm, o sabie,si mijloace materiale de proba (inscrisuri, medii de stocare etc.).In cauza au fost instituite masuri asiguratorii, prin indisponibilizarea a doua autoturisme cu o valoare estimativa de 60.000 de euro.La sediul DIICOT Galati au fost aduse 17 persoane pentru audieri.In cursul zilei de astazi, cei patru barbati vor fi prezentati Tribunalului Galati cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.I.S.