Sex in primarie cu doua eleve: Un edil PNL a recunoscut ca a platit pentru doua minore aduse in biroul lui

Ancheta procurorilor

Motivarea judecatorilor

Damian Butnariu este primar din 2004 si ocupa aceasta functie si in prezent. Potrivit Ziarului de Iasi, edilul este unul dintre cei mai influenti primari PNL din judetul Iasi.Informatia apare in dosarul in care mai multi proxeneti periculosi din zona orasului Pascani sunt judecati pentru trafic de carne vie. Proxenetii sunt acuzati ca ar fi racolat si obligat sa se prostitueze 12 fete, unele dintre ele minore, faptele avand loc in perioada 2007-2009, potrivit ziarului Adevarul. Adrian Buduroi, proxenetul care a dus minore in sediul Primariei Mogosesti Siret, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, dar sentinta nu este definitiva.Numele primarului din Mogosesti Siret a ajuns la anchetatori pentru prima data cand o fata de 17 ani, pe nume Diana, intre timp casatorita, a formulat o plangere impotriva proxenetului Adrian Buduroi, pe care il acuza ca a rapit-o, atat pe ea, cat si pe sora sa."Ar fi fost traficata de inculpatul Buduroi, fiind obligata sa intretina relatii sexuale cu o persoana numita Damian (primarul comunei Mogosesti-Siret), pentru o suma de bani de care a beneficiat inculpatul Buduroi", se arata in documentele de la dosar.Diana a povestit ce s-a intamplat inainte de a ajunge ca prostituata in biroul primarului din Mogosesti-Siret. Fata a spus ca, in acea vara, ea si sora sa - in varsta de 16 ani - au avut un conflict cu mama lor si au plecat de acasa. Amandoua erau bursiere si primeau alocatie, asa ca au decis sa se mute la o gazda, in Pascani. Un tanar la care au apelat le-a dus la Adrian Buduroi, care locuia in suburbia Fantanele din Pascani. Acesta le-a abuzat sexual inca din a doua seara, scenele fiind filmate."In zilele urmatoare, inculpatul a constrans-o pe persoana vatamata sa intretina relatii sexuale cu el amenintand-o ca va face publice inregistrari video ale relatiilor sexuale intretinute cu victima", se arata in motivarea din 2019 a sentintei prin care Buduroi a primit 15 ani de inchisoare.In toamna anului 2007, Adrian Buduroi ar fi asteptat-o pe Diana sa iasa de la scoala si a amenintat-o ca o va omori daca nu va urca in masina sa. Acolo, se mai afla o copila de 17 ani, si un alt barbat.Buduroi a dus fetele in Mogosesti-Siret, mai exact in sediul Primariei, "unde le-au obligat sa intretina raporturi sexuale normale si orale cu martorul Butnariu Damian".", precizeaza judecatorii de la tribunal, in motivarea sentintei de pe 31 mai 2019.Contactat telefonic ieri de "Ziarul de Iasi" , primarul Butnariu a fost destul de incoerent.Nu a negat explicit declaratia data in fata anchetatorilor, ci doar a motivat ca nu isi aduce aminte. "Hmmm, nu mai stiu, e mult de atunci", a spus primarul.