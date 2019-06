Timp de 4 ani, un olandez a abuzat sexual fete din Sibiu si Mures, cu care facea si filme porno

Ziare.

com

El este suspectat ca,, a avut relatii sexuale cu fete minore din cele doua judete, uneori contra unor sume de bani, si ar fi produs materiale pornografice.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures au facut, miercuri, o perchezitie domiciliara in judetul Sibiu, la locuinta unui barbat, cetatean olandez, de 71 de ani, banuit de pornografie infantila si act sexual cu un minor."Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2015 - 2019, barbatul ar fi racolat mai multe fete minore, de pe raza judetelor Mures si Sibiu, cu nivel redus de educatie si situatie familiala si materiala precare, cu care ar fi intretinut relatii sexuale, uneori contra unor sume de bani", se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de Politia Romana.Barbatul ar fi filmat sau fotografiat actele sexuale derulate, in scopul producerii de materiale pornografice cu minori.In urma perchezitiei, politistii au ridicat sisteme informatice in care erau stocate materiale pornografice cu minori, un laptop, precum si o camera video si un aparat de fotografiat.Barbatul a fost dus la sediul DIICOT Mures, pentru audieri, apoi fiind retinut pentru 24 de ore. Joi, instanta a dispus arestarea preventiva a acestuia pentru 30 de zile.Cercetarile in acest caz continua pentru stabilirea intregii activitati infractionale.