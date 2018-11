Tinere pacalite cu cadouri si declaratii de iubire, obligate la prostitutie

Ziare.

Politistii din Timisoara au facut 3 perchezitii in oras si in localitatea Dumbravita, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari fata de 4 persoane, cu varste cuprinse intre 29 si 35 de ani, care sunt banuite de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de minori si proxenetism.In fapt, din mai 2018 si pana in prezent, cei in cauza ar fi racolat tinere de pe teritoriul Romaniei, fiindu-le inoculate sentimente afective. Ulterior, pe parcursul relatiilor, le erau facute cadouri si le era prezentat un stil de viata indestulator, pentru ca mai apoi acestea sa fie transferate treptat in tari din vestul Europei, unde ar fi fost obligate sa practice prostitutia.Totodata, cei in cauza ar fi postat anunturi online la rubrica matrimoniale si ar fi inchiriat apartamente in regim hotelier, pe raza orasului Timisoara, unde le-ar fi obligat pe tinere sa practice prostitutia.Politistii au pus in aplicare 4 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul DIICOT Timisoara, pentru audieri.