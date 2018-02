Vice.com: Bine ati venit in Romania, tara cu 100.000 de tinere angajate la videochat

Ziare.

com

In Romania, una dintre cele mai sarace tari din Uniunea Europeana, exista deja peste 5.000 de studiouri de videochat si 100.000 de tinere care isi castiga astfel existenta. Insa, in ochii Guvernului de la Bucuresti, aceasta industrie nu exista, informeaza revista Vice France Desi aceasta afacere nu este ilegala, autoritatile refuza sa inregistreze fiscal studiourile de videochat, astfel incat angajatii nu pot beneficia de drepturile si beneficiile pe care le ofera un contract de munca. Multi patroni sunt nevoiti sa isi declare aceste afaceri ca agentii de modelling sau firme de telecomunicatii.Jurnalistii de la Vice France au incercat in mai multe randuri sa obtina un raspuns oficial de la Ministerul Muncii din Romania pentru a afla de ce Guvernul inca nu recunoaste studiourile de videochat ca afaceri perfect legale, insa nu au primit un raspuns clar.Cum activitatea acestor studiouri nu este reglementata, statul pierde bani deoarece multi patroni nu isi declara castigurile, mai scrie revista Vice France."Nu incercam sa mintim Guvernul, dar nu avem de ales", spune Maria, care conduce unul dintre cele mai mari studiouri de acest gen din Bucuresti. "Nu vrem nici o problema - nici pentru proprietar, nici pentru modele, nici pentru personal"In Romania, aproape 15% dintre tineri sunt someri. Prin urmare, este foarte usor ca astfel de studiouri sa atraga studente si tinere care vor sa castige foarte multi bani. "Vom face visele voastre o realitate" si "Poti sa cumperi orice vrei si te face sa traiesti ca un star de film" - sunt anunturile prin care sunt recrutate tinerele. Si castigul oferit este de cateva ori mai mare fata de salariul minim pe economie.Daca industria videochatului se dezvolta extrem de rapid si a ajuns una dintre cele mai profitabile din Europa, Romania resimte o lipsa acuta de medici. Intr-un studiu al Institutului National de Statistica se arata ca, in anul 2016, in tara noastra erau doar 57.300 de medici, aceasta insemnand ca unui medic i-au revenit, in medie, 345 de pacienti.Pe langa cei 57.300 de medici, in sistemul sanitar mai erau angajati si 16.400 de medici dentisti, 17.200 de farmacisti, 137.200 de angajati reprezentand personal cu pregatire sanitara medie si 66.300 reprezentand personal sanitar auxiliar.Pana in 2016, autoritatile nu aveau o situatie exacta a numarului de cadre medicale, mai ales in conditiile in care in ultimii ani foarte multi medici si-au gasit locuri de munca in strainate.C.S.R.