Amenda de peste 3.000 de lei pentru RADET, dupa ce doua masini au cazut intr-o groapa facuta de companie

Potrivit Brigazii Rutiere, dupa accidentul care a avut loc pe Aleea Compozitorilor, a fost aplicata o amenda in valoare de 3.045 de lei pentru RADET, deoarece s-au creat restrictii avand acordul expirat din data de 20 noiembrie "In urma verificarilor efectuate, a fost intocmit proces verbal de aplicare a sanctiunii contraventionale in valoare de 3.045 lei pentru crearea de restrictii in partea carosabila pe Aleea Compozitorilor, avand acordul Brigazii Rutiere din data de 20.11.2019 expirat (valabil 48 de ore)", a transmis, luni, Brigada Rutiera.Duminica seara, in jurul orei 21.30, doua masini care circulau pe Aleea Compozitorilor dinspre Bulevardul 1 Mai, in momentul in care au ajuns in dreptul imobilului cu nr. 13, au cazut intr-un sant sapat in carosabil , parte a unei lucrari de termoficare RADET, a anuntat Brigada Rutiera.Unul dintre soferi a fost ranit usor.Alexandru Burghiu, seful Termoenergetica (societate care preia activitatea RADET) a declarat, pentru Mediafax, ca doi indivizi, care au iesit initial dintr-un bar, ar fi aruncat cele 9 semnalizatoare in groapa in care au cazut cele doua masini.