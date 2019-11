ANRE nu a primit de la Primarie documentele ca sa dea licenta companiei puse de Firea sa livreze caldura in locul RADET

Ziare.

"In legatura cu Termoenergetica, am primit o parte dintre documente. Nu am primit inca ceea ce a hotarat Consiliul General pentru a putea sa dam licenta acestei societati.Inteleg ca e o procedura acolo, la Primarie, care trebuie parcursa. Hotararea trebuie transmisa Prefecturii, Prefectura trebuie sa spuna daca e in regula sau nu. Dupa care vin documentele la noi.Suntem pregatiti ca in momentul in care ajung toate documentele la noi, a doua zi sa dam licenta si relatia dintre ELCEN si Termoenergetica sa fie o relatie comerciala in conditiile legii", a spus Chirita, vineri, intr-o conferinta de profil. Serviciul de alimentare cu energie termica a Capitalei a fost delegat companiei municipale Termoenergetica , conform unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de joi a CGMB.La inceputul sedintei, primarul Gabriela Firea a declarat ca bucurestenii "nu au niciun motiv de ingrijorare", deoarece "livrarea agentului termic va fi asigurata in parametri decenti".Ea a adaugat ca Termoenergetica va prelua angajatii RADET si intreaga activitate a regiei.