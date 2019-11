Avaria ELCEN a fost rezolvata, locuitorii din sectoarele 1 si 5 au din nou apa calda si caldura

Ziare.

"Ca urmare a incidentului produs ieri, 23.11.2019, la CTE Grozavesti, din pricina unei fisuri survenite la un cazan din incinta centralei, echipele de reparatii ale ELCEN au intervenit prompt pentru a se reveni cat mai repede la parametrii de functionare optimi. Astfel, pe timpul noptii, s-a reusit imbunatatirea considerabila a parametrilor de livrare a energiei termice, astfel incat,In acest moment, temperatura agentului termic livrat este foarte aproape de comanda RADET, adica aprox. 82 grade C, fata de solicitarea de 88 grade C-94 grade C. De asemenea, datorita interventiei prompte a echipelor noastre, am reusit sa acoperim in totalitate la aceasta ora necesarul de Gcal solicitat de RADET", se arata intr-un comunicat al ELCEN.ELCEN mai sustine ca incidentul de sambata "a condus pentru cateva ore la o diminuare cu aprox. 30 de Gcal din totalul de cca. 800 Gcal solicitat prin comanda RADET, asadar efectele produse au fost minime".Totodata, ELCEN reclama starea precara a retelei de termoficare."Ceea ce e important de subliniat si dorim ca opinia publica sa stie pentru a fi corect informata, este faptul ca. Alte doua centrale apartinand ELCEN (CTE Bucuresti Sud si CTE Progresu) sunt, de asemenea, vechi de peste 40 de ani si neperformante, din pricina lipsei de investitii absolut necesare. Incidentul de ieri, 23.11, de la CTE Grozavesti este rezultatul degradarii continue determinate de lipsa de finantare si de investitii", se mai arata in comunicatul citat.ELCEN mai subliniaza ca "fara investitii serioase atat la nivelul surselor de producere, cat si la nivelul retelei de transport si distributie a agentului termic, riscul de avarii creste, iar livrarea apei calde si caldurii la parametri normali poate deveni o sarcina extrem de dificila"."Echipele noastre fac eforturi mari pentru a gestiona situatia critica in care s-a ajuns si pentru ca oamenii sa nu sufere, insa este necesar ca investitiile in sistemul de termoficare din Capitala sa fie trecute pe lista prioritatilor factorilor de decizie.Precizam ca datoriile RADET fata de ELCEN la data intrarii in insolventa si inscrise la masa credala totalizeaza 3.659.805.493,39 lei. Obligatiile curente ale RADET sunt in valoare de 267,093 milioane lei", mai arata sursa citata.