Avarie majora la CET Constanta: Intregul oras a ramas fara apa calda si caldura

Ziare.

com

Electrocentrale Constanta SA a transmis, miercuri, un comunicat prin care a anuntat ca inregistreaza o avarie a instalatiei de producere a energiei termice, survenita in incinta CET Palas."In aceste conditii, Electrocentrale Constanta SA a fost nevoita sa sisteze furnizarea agentului termic sub forma de apa fierbinte si caldura catre toti consumatorii racordati la sistemul de termoficare al municipiului Constanta.Repunerea in functiune a instalatiilor va incepe in dupa-amiaza zilei de astazi, 18 decembrie, urmand ca dupa asigurarea parametrilor necesari sa se reia furnizarea agentului termic primar", se arata in comunicat.RADET a transmis ca pana la remedierea avariei nu poate asigura serviciile de termoficare."Din cauza complexitatii lucrarilor,. Pana la remedierea avariei de catre Electrocentrale Constanta S.A., RADET nu poate asigura consumatorilor serviciile de termoficare", a precizat RADET.