Bucurestenii din Sectorul 3, alimentati de Magistrala II Sud, raman 3 zile fara apa calda si caldura

Potrivit unui comunicat transmis de RADET, luni seara, in urma finalizarii lucrarilor de modernizare a tronsoanelor din conducta de termoficare 2 Dn 1000 - Magistrala II SUD, ce alimenteaza zona cuprinsa intre Bulevardul Energeticienilor, strada Fizicienilor, Calea Vitan si Soseaua Mihai Bravu din Sectorul 3 al Capitalei este necesara oprirea apei calde si a caldurii pentru 72 ore."Oprirea este impusa de necesitatea reintregirii tronsonului de conducta, a umplerii instalatiei, a efectuarii manevrelor in sistem pentru punerea in functiune a intregii magistrale si pentru inceperea furnizarii agentului termic pe noile conducte. Lucrarile de inlocuire a tronsoanelor de teava cu conducta preizolata au fost executate de Compania Municipala Energetica Bucuresti si au avut in vedere o zona deficitara in care cetatenii au resimtit disconfort in sezonul anterior de incalzire", arata RADET intr-un comunicat de presa.Sursa citata mai arata ca lucrarile fac parte din cea mai ampla campanie de reparatii, modernizari si inlocuiri de subansamble tehnice, anuntata inca de la sfarsitul sezonului anterior de incalzire, fiind prima actiune de acest gen dupa o perioada foarte lunga de timp.