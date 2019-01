Bucurestenii ingheata din nou in apartamente: Peste 80 de blocuri au ramas fara caldura si apa calda

Ziare.

Potrivit site-ului RADET, in sectorul 2, la 27 de imobile este sistata apa calda de consum pe motiv de avarie la retele secundare, in cazul a 18 dintre blocuri estimandu-se reluarea furnizarii acesteia la ora 14:00, iar la restul de noua - in jurul pranzului.In sectorul 3 este oprita incalzirea la 24 de imobile din cauza unor avarii la retele secundare, pentru 16 dintre blocuri fiind estimata reluarea furnizarii agentului termic la ora 15:00, iar pentru restul de 8 - la 14:00.Potrivit sursei citate, in sectorul 4 este sistata apa calda de consum/incalzirea la 22 de imobile din cauza unei avarii la reteaua primara, punerea in functiune fiind estimata la ora 16:00.Tot in sectorul 4 este oprita apa calda de consum la un imobil, din cauza unei avarii la reteaua secundara, reluarea furnizarii agentului termic fiind estimata la ora 14:00.In sectorul 5 este oprita apa calda la opt imobile pe motiv de avarie retea secundara, fiind estimata punerea in functiune in jurul pranzului.Nu in ultimul rand, in sectorul 6 este sistata apa calda de consum la un imobil din cauza unei avarii la reteua secundara, iar reluarea furnizarii este estimata la ora 15:00.