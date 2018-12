Bucurestenii ingheata in apartamente. Seful RADET: V-as minti daca as spune ca nu vor mai fi avarii. Un astfel de fenomen nu poate fi prevazut

Ziare.

Joi 188 de blocuri din sectoarele 2 si 3 au ramas fara apa calda si caldura dupa ce conducta principala a crapat din nou. In timp ce le promiteau acestor cetateni ca vor rezolva avaria pana vineri seara, in cursul zilei alte aproape de 100 blocuri au cazut la randul lor victime ale tevilor vechi de peste 50 de ani.Apoi, dupa-amiaza, avaria s-a extins si catre sectorul 4, fiind afectate si de acolo 10 blocuri de pe str. Avalansei, str. Cuza Voda si str. Gheorghe Sincai.In fata tuturor acestor probleme ce s-au acutizat deja de peste 2 saptamani, administratorul special RADET, Alexandru Burghiu, continua sa explice cat de vechi sunt tevile si cum in primavara se vor face in premiera reparatii."Cauza este aceeasi, o conducta de 52 de ani, durata de viata era de 25, insa de la montare, din anul 1966, ea nu a fost niciodata schimbata. Probabil o sa vreti sa ma intrebati si motivul care este, ca sa anticipez intrebarile dvs. Pentru ca niciodata Primaria pana acum nu a acordat atentie destula acestui sistem complex de termoficare. Mereu am fost limitati din punct de vedere al partii financiare.Acum e pentru prima data dupa 25 de ani cand s-au gasit banii necesari pentru a moderniza aceasta magistrala. E o lucrare foarte complexa, pentru ca nu presupune doar inlocuirea in sine, e nevoie de studiu de fezabilitate, proiect, obtinerea tuturor avizelor, iar in final se trece la partea de executie.In momentul de fata suntem inainte de partea de executie, adica au fost obtinute toate aceste documentatii, au fost gasite sursele bugetare, urmand ca la finalizarea sezonului rece sa intram si sa schimbam pentru prima data in istorie aceasta conducta, care asa cum ati observat ne creeaza atatea probleme", a declarat, la Digi24, administratorul RADET.Asadar, ramane de vazut cum se vor face aceste reparati, insa din ce se intelege din spusele lui Burghiu, din primavara vor fi luni bune in care bucurestenii care locuiesc in zonele alimentate de aceasta magistrala nu vor avea apa calda."Bucurestenii sa se astepte la faptul ca vom face absolut tot ce ne sta in putinta, ca de fiecare data cand va aparea o astfel de avarie sa o remediem in timpul cel mai scurt. Ca sa o putem inlocui e nevoie de sistarea agentului termic pe o perioada mult mai lunga si daca am fi putut sa spunem 'ne apucam maine' aceasta lucrare se va intinde pe cateva luni.Si nu putem sa ne permitem sa lasam locuitorii fara caldura si apa calda pe un asemenea interval. De aceea s-a luat decizia ca din primavara, si, repet, e o veste nu buna, ci foarte buna, sa inlocuim aceasta conducta si de atunci astfel de probleme pe acest tronson nu vor mai aparea", a mai spus administratorul RADET.Intrebat ce vor face pana in primavara bucurestenii, Burghiu a afirmat "cu sinceritate" ca vor mai fi avarii, numind faptul ca o conducta veche de peste 50 de ani cedeaza un "fenomen neprevazut"."V-as minti daca as spune ca nu vor mai exista avarii pentru ca asa ceva, un astfel de fenomen, nu poate fi prevazut. Starea tehnica a conductei nu are rost sa o repet, ce facem in momentul de fata e ca intervenim cu 4 echipaje pentru a lucra simultan astfel incat timpul de remediere sa fie cat mai scurt. Vorbim de o magistrala cu diametru de 1 metru si e un volum de apa foarte mare.Noi am intervenit din momentul in care a inceput avaria, dar sunt aceste procese anterioare repararii in sine. Termenul estimat este ora 22:00, dar, repet, se fac fara a sti ce avem acolo, nu putem sti cat de avariata e conducta. Facem tot posibilul sa ne tinem de aceste termene, dar nu pot sa garantez 100% ca va fi 22:00 fix", a conchis Burghiu.