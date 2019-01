Bucurestiul, bataia de joc a Primariei Capitalei

"un independent de stanga"

Ziare.

com

Cand nu exista avarii, putem spune ca avem o stire buna. Dar asta se intampla rar. Ba tremura unii, ba dardaie altii, una peste alta poate un sfert din bucuresteni nu simt mare deosebire intre iarna de afara si cea din dormitor.Din pacate, in categoria celor care dardaie si tremura nu intra numai cei zdraveni si sanatosi, ci in mare masura cei vulnerabili: copii, inclusiv bebelusi abia veniti pe lume, batrani, bolnavi. Ei sunt cei mai expusi imbolnavirilor.Avariile in termoficarea Capitalei se tin in lant inca de dinaintea Craciunului. Pareau sa se fi terminat atunci cu un fel de declaratie a reprezentantului RADET, care ne asigura ca sistemul e reparat, dar nu excludea defectiuni tehnice si in viitor.Iata insa ca un anunt al Primariei Capitalei, publicat vinerea trecuta, lasa de inteles ca defectiunile din sistem ar fi mai mult politice decat tehnice, caci iata ce spune comunicatul, vorbind in numele doamnei Firea:N-am retinut ce beneficii ar culege Opozitia pe seama frigului din apartamentele noastre, dar ma intorc la programul electoral de acum trei ani al primarului general: nici un cuvintel despre faptul ca bucurestenii sunt amenintati cu frigul si nicio masura pentru prevenirea situatiei.In campanie, ori nu se cunoastea nimic despre frigul ce ne asteapta, ceea ce este grav, ori se cunostea dar s-a ascuns totul sub pres, ceea ce mi se pare si mai grav.Unde sunt masurile propuse de doamna Firea si contracarate de "beneficiile politice" ale Opozitiei? Acuma, cand dardaim iarasi in apartamente, s-a gasit Primaria Ganerala sa se laude ca a stopat jaful si a demarat "actiuni concrete" de eficientizare etc. etc?Daca ar fi demarat ceva, am fi simtit caloriferele mai calde, nu mai reci. O intuitie elementara imi spune ca problema este strict tehnica, domeniu unde primarul general nu se pricepe. Nu-i pot reprosa nimic, nimeni nu se pricepe in toate, dar nici nu mi se pare noramal s-o intoarca din condei numai ca sa le plateasca polite adversarilor sai politici:Sper ca aceste randuri iresponsabile si patimase nu le-a scris personal doamna Firea. Stiu ca domnia sa a avut probleme de sanatate, ii urez sa le fi depasit cu bine, iar daca cele de mai sus au fost redactate de vreun consilier, acesta nu mi se pare ca i-a facut un serviciu. Dimpotriva.Poate n-a stiut, poate a vrut sa ne minta, dar in ultimii (circa) 10 ani mandatul de primar general l-a detinut domnul Sorin Oprescu, unul care n-are nici in clin nici in maneca cu PNL. Ba chiar as zice ca a fost un simpatizant al PSD. Rememorez ca, imediat dupa alegerea sa, presedintele de atunci al partidului, Mircea Geoana, l-a prezentat ca fiind(sic), anume ca sa atraga atentia ca si-l asuma.Dar atunci, pe timpul independentului Oprescu, ca si pe timpul primarilor anteriori, unul de la fostul PDL, altul de la tot fostul PNTCD si numai unul de la actualul PNL, incalzirea Capitalei a functionat incomparabil mai bine decat pe timpul actualului primar PSD, careCulmea, nici acuma nu este clar ce are in vedere. Caci iata ce spune in acelasi comunicat:Asta promitea vineri. Duminica, sute de blocuri si case ramaneau fara apa calda si fara caldura, iar bucurestenii aflau ca problemele lor vor fi "din ce in ce mai putine" abiaHai, ca-i nostim! Noi tremuram in apartamente, iarna n-a trecut nici pe jumatate, iar primaria ne povesteste ce se va intampla pe termen lung, desi mandatul actualului primar general si cel al actualilor consilieri nu mai dureaza decat un an si ceva!Pe cine contam ca vor indeplini actuala promisiune? Pe primarul nou, care va veni la anul? Pe consilierii Opozitiei mustruluiti acuma de primarul general, dar care ar putea sa ajunga la putere in anul viitor?In opinia mea, incalzirea Capitalei este o problema prea serioasa ca sa fie lasata pe mana unor politruci si ageamii.