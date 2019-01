Cinci scoli si licee din Bucuresti si-au suspendat orele, dupa ce avarii RADET le-au lasat in frig

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Bucuresti, Maria Manea, a declarat pentruca, pe fondul unor avarii survenite pe luni la reteaua de distributie a RADET, au ramas fara caldura: Liceul "Emil Racovita", Liceul "Iulia Hasdeu" si Scolile cu numerele: 190, 85 si 56.Daca luni efectele avariei n-au apucat sa se simta in toate clasele, marti elevii din cele 5 scoli si licee fie n-au invatat, fie au facut ore mai scurte (cum s-a intamplat in cazul Scolii 56 si al liceului Iulia Hasdeu).Spre exemplu, surse din conducerea liceului Iulia Hasdeu au confirmat pentruca cei aproximativ 500 de elevi care invata in tura de dimineata au facut ore mai scurte, astfel incat sa isi poata incheia programul si sa poata pleca acasa in jurul orei 11:30.Profesorii i-au anuntat din timp pe parinti, telefonic sau pe grupuri de Whatsapp cu privire la modifcarile de program, astfel incat elevii sa ajunga acasa in siguranta. Cei 500 de elevi din tura de dupa-amiaza, in schimb, n-au mai venit la scoala deloc marti."Potrivit RADET, avariile ar urma sa se remedieze astazi, iar din cursul noptii ar urma sa se reia furnizarea agentului termic in scoli. In consecinta, miercuri orele ar trebui sa se desasoare dupa program normal", a mai declarat Maria Manea pentruIn timp ce mii de elevi n-au invatat astazi din cauza frigului din clase, alte cateva mii de bucuresteni sunt obligati sa tremure in case, din cauza ca avaria RADET din Sectorul 2 i-a lasat fara caldura.Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a declarat anterior pentruca numarul de evenimente (avarii - n.red.) raportat in acest an este mai mic decat cel din anul trecut. Cu toate acestea, spre deosebire de anii trecuti, in sezonul 2018-2019 nu mai cedeaza doar conductele de pe reteaua secundara, ci au inceput sa se sparga pana si magistralele (conductele de mari dimensiuni de sub bulevarde - n.red.), lasand in frig, in medie o data la cateva zile, cel putin cateva mii de bucuresteni.