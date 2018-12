Conductele Bucurestiului cedeaza in lant. RADET n-a rezolvat problema pentru sute de blocuri, ca alte 60 au ramas fara apa calda si caldura

Ziare.

Astfel, Radet informeaza ca din cauza unor avarii, caldura va fi oprita in urmatoarele zone: Str. Ceaikovski Nr. 1, A.L.; Str. Ceaikovski Nr. 3, A.L.; Str. Ceaikovski Nr. 5, A.L; Str. Ceaikovski Nr. 7, A.L.; Str. Ceaikovski Nr. 9,. Str. Ceaikovski Nr. 11, Calea Floreasca Nr. 146-148, Calea Floreasca Nr. 150-152, BACH NR. 14.Pentru aceste zone se estimeaza ca agentul termic se va repune in functiune in jurul orei 18.00.Vezi si USR: Reteaua RADET crapa pentru ca Firea a luat banii de investitii si i-a dat pe targuri, festivaluri si statui De asemenea, agentul termic va fi oprit vineri si in urmatoarele zone: Bd.D-na Ghica bl.1, 2, 3, 3Bis, 4, 5, 6, 7; Sos.Colentina bl.6 Str.Vasile Stolnicu bl.28, 33, 19,27,30,18,17Bis,29 Bis; Str. Popa Nicolae bl.24, 23, 21, 22, 31 sc.1,2; 32, 25; Str.Rauseni bl.26, 16, 17, 29, 31 sc.3; Str.Heliade intre Vii bl.20.Bd.Chisinau bl.B12, B11, B22.sc.A,B; M4, B18, M6, M4, M2sc.A+C,B, M1sc.B,A; Str.Diham bl.B14, B15, B16, B21, M5; Str.Herta bl.B13, B17; Str.Pescarusului bl.B19, B23, B20.Str. Ramnicu Valcea bl. 31, 30, 32, 33, 34A, 34; Al. Racari bl. 33B, 33A, 30B, 30A, 15C, 36, 37; Str. Adrian Carstea bl. 35, 30, 30B; Str. Lugojana bl. 15D.Str. Lugojana bl. 50; Str. Tandarei bl. 52; Str. Sold. Iosif Ion bl. 55, 56, 55A; Str. Berevoiesti bl. 53, 54; Str. Fizicienilor bl. 21A, 11A, 51, 11, 20A, 30A; Str. Danubiu bl. 52A, 31A, 31; Str. Schitului bl. 57, 20b, 43, 20, 11B, 40; Al. Suraia bl. 21B, 21, 32, 30, 31B, 50; Str. Tandarei bl. 30B; Str. Istriei bl. 41, 42.Pentru aceste locatii se estimeaza ca agentul termic se va repune in functiune in jurul orei 12.00. In ultimele saptamani au avut loc numeroase avarii produse la reteaua Radet, astfel ca foarte multe locatii au ramas, chiar si noaptea, fara caldura.Aceste defectiuni continua sirul celor aparute in ultimele zile si care au lasat sute de blocuri din Capitala fara apa calda si caldura.