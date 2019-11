Consilierii generali au votat: De incalzirea Capitalei se va ocupa o companie infiintata de Firea. Cati bani va primi si de unde

Ziare.

Proiectul a fost inclus pe ordinea de zi, prin vot, la inceputul sedintei de Consiliu General, la pachet cu alte proiecte privind termoficarea.Mai multi consilieri - printre care Ciprian Ciucu (PNL) si Matei Tugui (USR) - au sustinut ca documentele au fost timise tarziu, in jurul orei 21:00, miercuri seara. In plus, au sustinut consilierii, din documentatia stufoasa lipsesc documente importante, cum ar fi inventarul bunurilor, politica tarifara, date legate de redevente etc.Cu toate acestea - dupa o discutie cu caracter mai degraba politic privind termoficarea - proiectul a fost adoptat cu 37 de voturi pentru si 11 abtineri.Ulterior, consilierii, cu 42 de voturi pentru si 8 abtineri, au adoptat un proiect care prevede caS-a votat si un proiect de hotarare pentru. Acesti bani nu exista in bugetul Capitalei ci - sustine city managerului Sorin Chirita - vor fi atrasi inclusiv de la Guvern, prin diverse mecanisme.Catalin Deaconescu (PNL) - unul dintre singurii consilieri generali care au adus in discutie elemente tehnice privind termoficarea, in sedinta de pe 14 noiembrie - a propus un amendament.Anume, Deaconescu a propus ca Termoenergetica SA sa fie capitalizata cu bani obtinuti prin diminuarea capitalului social a alor 15 companii municipale.Amendamentul a fost respins la vot. Era de asteptat, atata vreme cat PSD, PMP si ALDE au posturi de conducere in companiile municipale infiintate de Gabriela Firea si n-ar avea motive sa voteze diminuari de capital social ale acestora.In cele din urma, s-a adoptat si proiectul de buget al CM Termoenergetica SA.La finalul seriei de proiecte privind termoficarea in Capitala s-a adoptat si unul prin care PMB isi doreste sa incurajeze constructia de CET-uri private in nordul si estul Capitalei, pentru a alimenta zonele Aviatiei, Pipera, Colentina si Fundeni de la alti producatori decat ELCEN.Cat de eficienta va fi aceasta strategie, ramane sa aflam. In context, consilierul PNL Catalin Deaconecu a precizat ca de 10 ani se vorbeste despre astfel de strategii, fara insa a se lua masuri concrete pentru aplicarea lor.Anterior, omul de afaceri Constantin Bucur - fondatorul societatii care controleaza producatorul de energie Vest Energo (fostul CET Vest) - a precizat pentru, ca administratiile locale din Bucuresti doar se lauda ca vor sa infiinteze CET-uri private, dar nu fac nimic in acest sens.Tot in sedinta de joi, 14 noiembrie. Consiliul General a aprobat eliberarea din functia de administrator special al RADET a lui Alexandru Burghiu (care este director general al CM Termoenegretica SA, care va prelua activitatea de termoficare).Locul lui Burghiu la RADET a fost luat de Tania Haritonovici, director adjunct in cadrul RADET.