Craciunul sub parametri in capitala lui Dorel si a doamnei Firea

Pentru acestia, domnii de la RADET au anuntat chiar in ziua de Craciun ca situatia este restabilita, adaugand insa cu regret ca unii dintre utilizatori vor avea agentul termic "sub parametri". Ce inseamna "sub parametri" n-a explicat nimeni si ramane sa inteleaga fiecare asa cum il taie capul si cum il ajuta gandul.Pe mine ma bate gandul ca asta este un fel de "sa zicetipentru ce am facut, ca si asa e destul". Adica, n-ati vrea acuma, dupa ce, de bine de rau, v-am dat caldura, sa-mi bat capul si cu parametrii vostri, cand acasa ma asteapta piftia, caltabosul si spritul! Hai noroc, ca mi-am pus palma-n fund si am plecat.Nu sunt partizanul muncii in zilele de sarbatoare, simt inca in suflet gustul amar al vremurilor cand dictatorul declara Craciunul zi lucratoare, dar nici nu poate pretinde cineva ca in aceste zile ar tebui sa paralizam totul.Tramvaiul circula, la fel trenul sau metroul, ambulantele sunt pe faza, spitalele lucreaza. Ce ati zice sa nu mai functioneze pentru ca sinele sunt prea vechi sau ca troleul a iesit din termenul lui de garantie?RADET are regimul oricarui prestator de servicii cu regim non-stop, iar in ce priveste avaria cauzata de conducta imbatranite brusc de sarbatori, permiteti-mi sa-mi exprim rezerve.Daca totul ar fi fost din cauza conductei, nu era mare lucru pentru RADET sa calculeze exact cat dureaza reparatia ei si cand se repune in functiune,. Ar fi anuntat pe site si ar fi respectat termenul.Normele de deviz sunt mai mult decat clare. Ele prevad materialele necesare, manopera si timpul exact de lucru. Restul este aritmetica si n-ar fi deloc greu sa calculezi momentul exact cand reporneste agentul termic, ca la gara.Dar n-a fost asa. De sambata ora 12:00, cand s-a anuntat pe site avaria si pana in aceeasi seara la ora 20:00, cand urma sa reporneasca instalatia, erau 8 ore. Fara prea multe explicatii, am aflat spre seara ca noul termen de finalizare a lucrarii este duminica ora 08:00, anuntat tot pe site.Iti vine sa te intrebi: domnii acestia de la RADET sunt chiar specialisti, sunt ageamii sau l-au chemat de acasa pe Dorel insusi, sa vina si sa le dea bucurestenilor caldura de Craciun?Caci numai un ageamiu poate gresi estimarea timpului de reparatie de la 8 ore la 20 ore. Cu o eroare de 150%. Unuia calificat nu-i trebuia mult timp sa faca un calcul destul de precis. Normele de deviz sunt foarte clare, ele prevad cantitatile de materiale, manopera si, neaparat, timpul de lucru.Adica nu pot crede ca o lucrare de 8 ore conform devizului nu va fi terminata nici in 20 de ore - caci am uitat sa va spun: noul termen a fost din nou amanat pentru seara la ora 20.00.Daca asemenea avarie s-ar fi petrecut la nemti, cred ca timpul de interventie ar fi fost calculat in minute, nu in ore sau in zeci de ore. Si - culmea - poate ca reparatia nici n-ar fi facut-o chiar nemtii, atata vreme cat sunt in Germania destui romani, specialisti in constructii si instalatii, care s-o faca.In treacat fie spus, s-ar putea ca, in Germania, sa fie mai multi specialisti romani de inalta calificare in constructii si instalatii decat in Romania. Dar nu l-as vedea deloc bine pe vreunul, daca ar depasi termenul angajat cu 150%.In plus, RADET isi permite sa ne incalzeasca si sub parametri, ca nu conteaza, in timp ce, daca indraznesti sa-i incalzesti sub parametri pe nemti, ai pus-o de mamaliga. Ma intreb, strict retoric: cine de la RADET o pune de mamaliga pentru bucurestenii care se incalzesc sub parametri in zilele de Craciun?Si nu vorbesc numai de RADET, pentru ca nici nu e vorba doar de zece sau douazeci de utilizatori. Cateva zeci de mii au ramas fara agent termic in preajma Craciunului, iar in continuare nimeni nu stie cati dintre ei se vor incalzi tot "sub parametri". De asta avem lideri in fruntea tarii, ca nu cumva soarta zecilor de mii de oameni sa cada pe mana managerilor unei simple regii.De altfel, sefii RADET au pus de la inceput problema intr-un stil, ca si cum ar fi depasiti : conductele sunt vechi si nu le repara nimeni. Ei nu spun cine ar fi trebuit sa le repare, dar lasa de inteles ca asteptau ajutorul cuiva.S-ar putea sa fie o acuza grava, la adresa nu stiu cui. Poate sunt indreptatiti, poate nu, dar era normal sa auzim vreo replica de undeva. Doamna primar general, atat de guresa la televizor cand e vorba sa se laude cu balcoanele impodobite de bucuresteni, n-a iesit pe post, macar atat cat sa declare ca sufera pentru cei care dardaie.As zice ca, atunci cand tremura mii de oameni, poate ar fi fost cazul sa se fi implicat si doamna prim ministru. Ar fi simtit bucurestenii acea empatie, pe care domnia sa pretindea deunazi la televizor ca ar resimti-o pentru cei din jur si care ar trebui sa-i scuze deja celebrele greseli de exprimare N-a fost sa fie, iar indiferenta la varf e mare. Raman cumva cu senzatia ca RADET se simte intr-un fel de sat fara caini, unde nici macar nu e obligat sa ne spuna cand ne vom incalzi, in sfarsit, "la parametri": de Anul Nou, de Boboteaza, de Paste sau la Pastele Cailor, un termen deseori angajat pe malurile dambovitene?