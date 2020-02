Cum arata tevile prin care trece apa calda pentru bucuresteni. Violeta Alexandru: Sunt distruse, totul sta sa crape! (Foto)

Foto: Facebook/ Violeta Alexandru

"Tevi de 1 metru, colmatate de reziduurile depuse de pierderile companiei lui Firea/PSD. Am avut in aceasta seara (vineri - n.red.), in Bucuresti, intr-o CET, una dintre discutiile mele obisnuite cu oameni care cunosc sistemul de incalzire din Bucuresti.Ca masura de precautie pentru atunci cand, dintr-o greseala, comunitatile incap pe mana unor iresponsabili, ar trebui modificata legea. Sa fie interzis sa cheltui bani publici pentru proiecte inchipuite, inainte sa acoperi necesarul pentru cheltuielile cu serviciile, inclusiv pentru persoanele in nevoie", a scris ministrul pe reteaua sociala.Apoi, Violeta Alexandru a explicat cum se pierde pe traseu apa trimisa pe tevile RADET."Acum cifre. Cu 4 ani in urma, ELCEN (producator agent termic) pompa in sistemul de incalzire 1100 tone, pe ora, de apa de adaos de la Apanova pentru a reechilibra sistemul. Apa aceasta reprezinta apa trimisa pe tevile RADET care se pierde pe traseu si nu mai se reintoarce pe tevile de retur pentru ca tevile de distributie sunt sparte. Mi s-a explicat ca in unele situatii apa ajunge sa nu mai circule prin teava, ci prin caseta de beton in care este ingropata teava.Daca presiunea din retea scade, pompele ar intra in cavitatie si ar fi distruse daca apa din ce in ce mai putina ar incepe sa se transforme in abur.In 2020 se pompeaza 2000 de tone pe ora! Pierderile sunt aproape duble.Sistemul este efectiv in colaps. Nu se mai pot pompa cantitati mai mari intrucat tevile de distributie nu suporta debit mai mare. Pierderile sunt imense la RADET/Termoenergetica!", se mai arata in postare.In fine, ministrul subliniaza ca "nu e de joaca", in conditiile in care "Bucurestiul este in faliment"."Bucurestenii platesc pentru toate aceste lucruri. Nu stiu inca tot despre cat ii costa incompetenta PSD la Primaria Capitalei.Si G. Firea ii da inainte: costume populare, iepurasi de plastic si acuze grotesti de sabotaj", conchide Violeta Alexandru.Iata si fotografiile postate de ministru: