Dupa ce doua masini au cazut intr-o groapa, RADET da vina pe niste necunoscuti care ar fi aruncat semnalizatoarele

"Am ajuns in jur de ora 23:00 acolo, iar sotia primului sofer care a cazut in groapa, cat si Politia mi-au relatat ca, nu cu mult timp inainte, doua persoane ar fi iesit din barul de langa, intr-o stare euforica, si s-au luat la tranta cu tot ce inseamna semnalizare si le-au aruncat pe toate in groapa, dupa care a venit acel om si a cazut in groapa", a relatat Burghiu.Acesta mai spune ca din groapa au fost scoase 9 indicatoare."Am scos vreo 9 indicatoare din groapa, si de-o parte si de alta a santierului. Daca ar fi dat cu masina in primele, cele din celalalt capat ar fi stat neatinse. Santierul acela este de 12 zile si nu a fost niciun incident acolo", a mai declarat Burghiu.Martori de la fata locului au relatat ca, in cazul in care ar mai fi durat cateva minute pana cand primul barbat a fost scos, se putea intampla o tragedie, pentru ca la scurt timp a cazut cealalta masina.Potrivit lui Burghiu, groapa va fi astupata in aceste zile.Duminica seara, doua autovehicule care circulau pe Aleea Compozitorilor dinspre Bulevardul 1 Mai, in momentul in care au ajuns in dreptul imobilului cu nr. 13, au cazut intr-un sant sapat in carosabil. Santul sapat este parte a unei lucrari de termoficare a RADET. In urma accidentului, unul dintre soferi a fost ranit.Politistii fac cercetari pentru a stabili cauzele si imprejurarile evenimentului rutier, precum si modul de semnalizare a lucrarii.