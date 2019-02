Falimentul RADET este iminent, anunta Primaria Capitalei. Ce solutii propune administratia Firea pentru a nu-i lasa pe bucuresteni fara apa calda si caldura

Solutiile prost gandite au impins sistemul mai aproape de colaps

Compania ilegala se imparte in doua, ca bucurestenii sa nu ramana in frig

Primaria anunta falimentul iminent al RADET. Sursa foto: Proiect hotarare CGMB

Cu ce se va ocupa fiecare dintre cele doua societati care vor lua nastere din divizarea Companiei Municipale energetica. Sursa foto: Proiect hotarare CGMB

Asa cumv-a informat deja, atat ELCEN (societatea Ministerului Energiei care produce agent termic), cat si RADET (detinuta de Primarie si care il distribuie, in Capitala) se afla in insolventa inca din anul 2016. Motivul: ani la rand, PMB a subfinantat regia, care a acumulat datorii de 3,7 miliarde de lei la ELCEN.Problema este ca, din cauza insolventei, niciuna dintre societati nu poate atrage fonduri pentru a face investitii. Iar fara bani, multe dintre grupurile energetice ale ELCEN vor trebui scoase din functiune, in urmatorii ani, din cauza ca sunt deja prea vechi si nu mai respecta legislatia de mediu.Cu alte cuvinte, pe masura ce trec anii, capacitatea ELCEN de a produce agent termic pentru bucuresteni va scadea din ce in ce mai mult.De celalata parte, conductele RADET - vechi de peste jumtatate de secol - pocnesc pe toate partile si pierd cantitati uriase de apa fierbinte. Fara inlocuiri de tevi, e putin probabil ca sistemul sa mai reziste prea multe ierni de acum incolo. Deja se produc anual peste 3.500 de avarii care lasa zeci de mii de bucuresteni in frig, in plina iarna. In plus, tevile vechi reprezinta un pericol si pentru angajati, care isi risca viata cand intervin pentru a remedia avariile Din pacate, desi era clar inca din anii trecuti ca situatia termoficarii Capitalei e critica, autoritatile tot n-au fost in stare sa gaseasca solutia pentru a o rezolva.Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si Ministerul Energiei au tot cautat, in ultimii ani, solutii pentru a rezolva problemele sistemului de termoficare. printre altele, s-a luat in calcul o fuziune dintre cele doua societati, dar in cele din urma s-a renuntat la ideea.Abia in primavara lui 2018, partile au agreat o strategie. Potrivit acesteia, RADET urma sa plateasca ELCEN doar 1,09 miliarde lei din datoria de 3,7 miliarde, acumulata de-a lungul timpului.Totodata, atat RADET, cat si ELCEN urmau sa isi transfere activitatea catre Compania Municipala Energetica, infiintata de administratia Firea. Aceasta companie, neavand datorii, putea accesa fonduri europene pentru modernizarea sistemului de termoficare (176 de milioane de euro sunt disponibili, pentru astfel de investitii, in cadrul POIM 2014-2020).ELCEN si-a prevazut in planul sau de reorganizare - adoptat in instanta inca de pe 18 octombrie - transferul de activitate catre Compania Municipala Energetica SA. Lucrurile pareau sa fi intrat, in sfarsit, pe un fagas normal si venise randul RADET sa isi armonizeze propriul plan de reorganizare cu cel al ELCEN.Problema este ca RADET n-a facut acest lucru. De ce? Din cauza ca PMB (proprietarul infrastructurii administrate de RADET) nu vrea sa plateasca datoria de 1,09 miliarde catre ELCEN, sustinand ca aceasta plata ar reprezenta un ajutor de stat si, in consecinta, ar fi ilegala.In consecinta, transferul de activitate s-a blocat. Intre timp, Curtea de Apel Bucuresti a stabilit, prin decizie definitiva si irevocabila, ca toate companiile municipale, inclusiv Energetica SA, au fost infiintate ilegal. In consecinta, acestea trebuie desfiintate.Cu alte cuvinte, transferul de activitate de la RADET si ELCEN catre Energetica - amanat nejustificat de mult - nu mai reprezinta astazi o solutie pentru salvarea sistemului de termoficare al Capitalei.Pierde Capitala cei 176 de milioane de euro pe care i-ar fi putut atrage prin POIM 2014-2020 si cu care ar fi putut moderniza sistemul de termoficare?Administratorului special al RADET, Alexandru Burghiu, sustine ca banii nu se pierd. Motivul: studiul de fezabilitate necesar accesarii banilor e in curs de finalizare, iar 39 dintre cele 43 de avize au fost deja obtinute. Totul este ca aceasta documentatie sa se finalizeze, totusi, si pana cel mai tarziu in luna aprilie, sa se depuna si cererea de finantare.Problema este ca, de fapt, banii nu pot fi accesati decat de catre o companie sanatoasa din punct de vedere financiar, care sa administreze termoficarea Capitalei. Or, la acest moment, o astfel de companie nu exista, de vreme ce RADET si ElCEN sunt insolventa, iar Energetica este in ilegalitate si, in mod normal, ar trebui sa fie desfiintata.Lucrurile se complica si mai mult deoarece RADET urmeaza sa intre in faliment, dupa cum anunta chiar Primaria Capitalei. De ce e sigur falimentul Regiei?E foarte simplu: ca sa evite procedura preliminara dizolvarii, RADET are nevoie de un plan de reorganizare. Acest plan, intocmit de Rominsolv in februarie 2018, trebuie votat de creditori - dintre care cel mai mare este ELCEN - si ulterior validat de instanta. Dar ELCEN nu voteaza planul, deoarece acesta nu prevede sursa din care RADET va lua banii pentru a-si plati datoria de 1.09 miliarde lei catre ELCEN.In aceste conditii, potrivit surselor, instanta a avertizat deja ca, fara plan de reorganizate, pe 27 februarie ar putea cere falimentul RADET.In consecinta, administratia Firea - tinand cont de aceasta data si de propunerile consilierilor municipali PNL - incearca acum sa infiinteze doua noi companii municipale. Una dintre ele - Compania Municipala Termoenergetica SA - ar urma sa se ocupe de termoficare, iar cealalta - Compania Municipala Energetica Servicii Bucuresti SA - ar urma sa presteze alte servicii energetice diverse. Proiectele de infiintare a acestor companii au fost incluse pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti de pe 26 februarie . Ramane de vazut daca ele vor primi votul a doua treimi dintre consilieri.Iar daca aceste companii se vor infiinta, ramane de vazut daca, pana in aprilie, Compania Municipala Termoenergetica SA va avea timpul necesar pentru a-si lua licentele si delegarea de servicii, toate necesare in vederea distributiei agentului termic.In cazul in care compania nu va fi gata la timp, n-ar fi exclus ca fondurile europene sa se piarda, pana la urma.