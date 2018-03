Firea a convocat o sedinta de urgenta ca sa puna sef la RADET un director de la una din firmele noi ale Primariei

Ziare.

Astfel, Alexandru David Burghiu a fost desemnat in functia de administrator special RADET."Azi va propunem un administrator special, un om tanar, energic, cu experienta in management, care va face fata acestei perioade in care se realizeaza o insanatosire a RADET", a declarat Gabriela Firea la inceputul sedintei de consiliu.Conform CV-ului, Alexandru David Burghiu este, din 2017, director general al Companiei Municipale Managementul Traficului Bucuresti; tot din 2017 este membru in CA la Metrorex si membru in consiliul de Administratie al Companiei Municipale Parcuri si Gradini.Din 2016, este consilier la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti.In perioada 2008-2014 a lucrat in cadrul Ministerului de Interne.Amintim ca, marti, Gabriela Firea a spus ca ia in calcul organizarea unui concurs international pentru un management performant la RADET. "Fac un anunt in premiera. Ma gandesc foarte serios, atat eu, cat si colegii mei, am discutat si cu reprezentantii sindicatului de la RADET, ca in perioada urmatoare sa organizam un concurs international pentru un management performant la RADET", a declarat Firea.Proiectul de hotarare pentru desemnarea unui nou administrator special al RADET a fost dezbatut si in sedinta CGMB din 22 februarie, dar nu a intrunit voturi suficiente pentru a fi adoptat, aminteste Agerpres.In 30 ianuarie, administratorul special al RADET, Razvan Nitu, si-a dat demisia, dupa ce doua persoane si-au pierdut viata in urma unui accident de munca Primarul Gabriela Firea a dispus atunci declansarea unui control general la RADET privind respectarea normelor de protectie a muncii.Un alt proiect de pe ordinea de zi se refera la alegerea presedintelui de sedinta al CGMB, functie detinuta in prezent de Orlando Marian Culea.