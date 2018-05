"Firea incepe sa modernizeze conductele RADET cu tevi tinute 8 ani in depozit".

Ziare.

"Va demara in perioada urmatoare lucrari de modernizare a retelelor de termoficare aferente punctelor termice 2 Aviatiei si 6 Aviatiei, in conditiile in care acestea erau blocate din anul 2010.Pentru aceste lucrari se va utiliza 71% din teava existenta in depozit si nefolosita din anul 2010, respectiv 13,495 km. Lucrarea va fi executata la aceeasi valoare contractata, stabilita in anul 2010, cu termen de executie 12 luni", anunta PMB intr-un comunicat remis vineriPe de alta parte, Primaria Capitalei lucreaza la "identificarea de noi solutii pentru modernizarea sistemului de termoficare RADET" si spune ca in cursul saptamanii trecute s-a testat in premiera o noua tehnica - metoda"Aceasta metoda este mai rapida decat metoda clasica, nu necesita decopertari ample, intervenindu-se minim asupra sistemului rutier pentru a nu fi blocata circulatia.Mai exact, lucrarea presupune introducerea unei tevi din material flexibil si a unei rasini pe teava existenta a retelei de termoficare. Procedeul nu necesita sapatura, astfel incat reteaua RADET poate fi reparata fara a inlocui teava existenta", sustine PMB in documentul citat.Proiectul-pilot a fost executat in subtraversarea Soselei Oltenitei in zona apropiata cu Calea Vacaresti, pe o portiune de doar 15 metri liniari pe conducta.La inspectia video, "s-a constatat ca metoda de reparatie a tevii este eficienta", adauga PMB.Dupa acest rezultat multumitor, primaria condusa de Gabriela Firea are de gand "in perioada imediat urmatoare" sa faca toate demersurile pentru ca aceste servicii sa fie achizitionate cat mai curand si aplicate la conductele de termoficare."Aceasta metoda urmeaza sa fie aplicata pe alte tronsoane supuse reabilitarii clasice (prin inlocuire) conducand la o accelerare a procesului de reabilitare a sistemului de termoficare si de reducere a pierderilor de agent termic", sustine PMB.Cele mai multe dintre conductele de termoficare din Bucuresti sunt vechi de zeci de ani si ar trebui inlocuite cat mai repede. In caz contrar, nu numai ca avariile din sistem vor continua sa se tina lant, dar s-ar putea repeta chiar tragedia din ianuarie, cand doi angajati ai RADET au murit opariti, dupa ce conducta veche cu apa clocotita la care lucrau s-a spart.B.B.