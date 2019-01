Firea spune ca joi prezinta solutia de salvare a RADET. Regia e in situatie critica, lasa mii de bucuresteni in frig si merge pe pierderi uriase

Ziare.

com

, a declarat primarul Gabriela Firea potrivit Mediafax.Asa cumv-a informat deja, sistemul de termoficare din Capitala este in stare critica. Atat ELCEN (care produce agent termic si este detinuta de Ministerul Energiei), cat si RADET (care distribuie agentul termic si care apartine Primariei Bucuresti) sunt in insolventa si au nevoie de investitii de sute de milioane de euro ca sa poata continua sa functioneze.Singura solutie pentru a putea finanta aceste institutii care administreaza termoficarea Capitalei este ca ele sa isi transfere activitatea catre o societate "sanatoasa din punct de vedere financiar", care sa poata absorbi fonduri. Or, tocmai acest transfer de activitate pare imposibil de realizat...Dupa mai multe solutii care au fost abandonate, s-a decis ca atat RADET, cat si ELCEN sa isi transfere activitatea catre Compania Municipala Energetica, infiintata de Primaria Capitalei. ELCEN si-a facut un plan de reorganizare, in acest sens, care a fost si adoptat in instanta.Tot ELCEN a refuzat, insa, sa voteze adoptarea planului de reorganizare a RADET, dupa cum Ziare.com v-a informat deja . Motivul: ELCEN sustine ca planul propus de administratorul judiciar al RADET - adica de societatea Rominsolv SRL - ar fi vechi si n-ar reprezenta solutia pentru reorganizarea societatii.In plus, ELCEN sustine ca planul Rominsolv nu identifica sursa din care s-ar lua banii pentru plata unei treimi din datoria pe care RADET o are catre ELCEN si care trebuie achitata in procesul de reorganizare.Florian Mateita, partener Rominsolv, a declarat, pentru Ziare.com, ca RADET va organiza o noua adunare a actionarilor in care ELCEN ar trebui sa aprobe planul de reorganizare propus., a declara Florian Mateita.In ciuda insistentelor, administratorul special al ELCEN, Claudiu Cretu, nu a putut fi contactat telefonic pentru a oferi un punct de vedere pe acest subiect.Situatia s-a complicat si mai mult in momentul in care Curtea de Apel Bucuresti a decis ca toate companiile municipale infiintate de administratia Firea - inclusiv Compania Energetica, adica cea care ar urma sa preia activitatea RADET si ELCEN - au fost infiintate ilegal. In concluzie, pentru a fi sigura ca nu va intampina ulterior probleme de legalitate, Primaria ar trebui sa obtina votul a doua treimi dintre consilierii municipali pentru reiniintarea Companiei Municipale Energetica.Or, cel putin pana acum, un astfel de proiect n-a fost nici macar pus in discutie...Iar in conditiile in care nu gaseste, de urgenta, o solutie pentru reorganizarea RADET, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) risca sa piarda sansa de a accesa 176 de milioane de euro pe care UE ii poate aloca pentru reabilitarea sistemului de termoficare din Capitala.