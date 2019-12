In Biblioteca Nationala se lucreaza si lectureaza in frig. Manager: Sunt probleme la RADET, care furnizeaza apa la 40 de grade

Ziare.

Un angajat de la departamentul Comunicarea Colectiilor a anuntat miercuri ca, in urma cu trei zile, a fost facuta o sesizare catre sindicat si protectia muncii."Problema a fost remediata in ianuarie, iar acum ne-au spus ca de la 1 decembrie vom avea caldura. E furnizata in aproape toata cladirea, dar este frig. Ei spun ca au dat, dar nu cred ca functioneaza centrala. Am facut o adresa catre sindicat si protectia muncii acum trei zile. Nu putem sta 8 ore in frig. Macar sa reduca programul".Despre utilizatori, angajatul a spus ca vin si fotografiaza rapid cartile si aleg sa stea in spatiile libere, unde e "mai cald". "Numarul utilizatorilor scade. La sala de Literatura, unde erau in medie 60 pe zi, acum sunt 14-15".Carmen Mihaiu, care, din vara acestui an, este manager al Bibliotecii, a declarat pentru News.ro ca problema caldurii a fost depasita. "Situatia este remediata. Nu este aceeasi problema pe care am intampinat-o anul trecut. Se da treptat caldura, dar inteleg ca sunt probleme la RADET, care furnizeaza apa la 40 de grade si nu ajunge sa incalzeasca. A fost o problema, dar legat de licitatia pentru mentenanta a centralei, insa a fost rezolvata".Legat de mutarea utilizatorilor in spatiile libere, Mihaiu a explicat ca ei aleg aceasta varianta pentru ca studiaza si discuta in grup, astfel ca nu stau in sali, unde trebuie pastrata linistea. "Zilnic, de la 10:00-11:00, nu mai sunt locuri in spatiile libere". Toamna trecuta, mai multi angajati ai BNaR au declarat ca nu isi pot desfasura activitatea in conditii normale , si nici utilizatorii, din cauza frigului, si ca au solicitat Ministerului Culturii sa permita pornirea alimentarii cu caldura. In urma solicitarii facute de News.ro, Ministerul Culturii a transmis ca in octombrie a fost facuta o solicitare la RADET, in vederea furnizarii in cel mai scurt timp a agentului termic, iar RADET a confirmat ca va fi pusa in functiune instalatia de incalzire.Situatia a durat doua luni, timp in care au fost facute mai multe petitii, inclusiv de catre utilizatori. RADET a explicat atunci ca a constatat probleme la instalatia interioara a cladirii in care functioneaza BNaR si ca echipamentele regiei functioneaza normal.