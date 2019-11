Ministrul Eonomiei, despre falimentul RADET: Primaria sa vina cu solutii. Termoenergetica nu are licenta pentru distributia de energie termica

Ziare.

"ELCEN este ingrijorata de datoriile curente care se pot ridica la 3 milioane de lei pe zi daca Primaria nu isi plateste datoriile. De aceea, suntem foarte ingrijorati de posibilitatea ca ELCEN sa furnizeze caldura, iar Primaria sa nu plateasca, dar mergem pe buna credinta. ELCEN nici nu se gandeste sa opreasca furnizarea apei calde si a caldurii bucurestenilor.Asteptam maine (marti, n.r.) cel mai devreme, dar si cel mai tarziu, ca Primaria Municipiului Bucuresti sa vina cu solutia, cu acea entitate juridica, Termoenergetica, care sa dea comenzi pentru preluarea agentului termic, pentru ca RADET intrand in faliment nu mai are capacitate juridica, practic nu mai exista", a declarat ministrul la Digi24.El a explicat insa ca Termoenergetica nu are licenta pentru distributia de energie termica, iar Consiliul General al Capitalei trebuie sa ii delege acestei entitati serviciu de utilitate publica."Nu se va opri energia termica a bucurestenilor, dar bucurestenii trebuie sa stie ca Termoenergetica nu are licenta pentru distributia de energie termica. Astazi am avut o discutie la ANRE (Autoritatea de Reglementare in Energie, n.r.) si mi s-a confirmat acest lucru.Pentru a avea aceasta licenta trebuie sa ii fie in primul rand delegat serviciu de utilitate publica. Acest lucru se face de Consiliul General Bucuresti. Trebuie sa se intruneasca Consiliul General, sa delege acest serviciu, ulterior sa se licentieze. Se poate livra pe comenzi ale Primariei Bucuresti direct catre ELCEN", a mai spus ministrul Economiei si Energiei.Acesta a explicat, de asemenea, ca reteaua de termoficare este in proprietatea Primariei iar investitiile sunt facute in prezent de catre Primaria Municipiului Bucuresti printr-un program de reabilitare si de modernizare."De aceea vedeti pe anumite locuri, bulevarde, reparatii, probabil si schimbari de tevi. Astea trebuiau evident facute in perioada de vara", a subliniat Virgil Popescu.Curtea de Apel Bucuresti a hotarat luni ca Regia Autonoma de Distribuire a Energiei Termice Bucuresti (RADET) sa intre in faliment , decizia fiind definitiva.Judecatorii de la CAB au respins apelurile facute in proces, fiind mentinuta decizia luata in aprilie 2019 de Tribunalul Bucuresti, prin care a fost declarat falimentul RADET.Producatorului de energie ELCEN a aratat luni, intr-un comunicat, ca deschiderea procedurii de faliment a RADET nu va duce la sistarea furnizarii energiei termice, atata timp cat plata acesteia va fi asigurata de catre Primaria Municipiului Bucuresti ELCEN se afla in procedura de reorganizare la momentul de fata si poate sa asigure alimentarea cu energie termica si apa calda a bucurestenilor atata timp cat plata acestor servicii este asigurata, inclusiv prin achitarea subventiei de catre PMB."Pe aproape tot parcursul anului 2019, ELCEN a fost in situatia de a avea dreptul de a sista furnizarea agentului termic catre RADET pe motiv de neplata a facturilor scadente dupa 90 de zile de la livrare si prin eforturile administratorilor si sprijinul Ministerului Energiei a asigurat furnizarea energiei termice fara sincope, chiar daca in anumite momente valoarea datoriilor scadente depasea 400 milioane lei", se arata in comunicatul producatorului de energie.