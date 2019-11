Noi avarii RADET: Trei spitale din Bucuresti raman fara apa calda si caldura

Ziare.

Cele trei spitale afectate sunt Institutul Oncologic Fundeni, Institutul Clinic Fundeni si Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu, conform Digi24."Urmare a unei avarii produse pe Magistrala de termoficare 2Dn 600, veche de 43 de ani, se sisteaza furnizarea agentului termic pentru un interval de maximum 24 de ore in zona Fundeni", a transmis RADET, intr-un comunicat de presa.Sursa citata precizeaza ca cinci puncte termice si doua institutii sunt afectate de aceasta avarie."Precizam ca aceasta magistrala ar fi trebuit inlocuita cu 23 de ani in urma", a mai transmis RADET.Totodata, se sisteaza agentul termic, pana la ora 24.00, in cartierul Aviatiei, ca urmare a unei avarii produse pe o magistrala de termoficare Dn700, pozitionata inaintea zonei unde deja se inlocuiesc tronsoane din perimetrul strazii Nicolae Caramfil."Magistrala are o vechime de 36 de ani. Mentionam ca inlocuirea celor mai afectate tronsoane a inceput in vara acestui an", a mai transmsi RADET.Tot joi, se sisteaza agentul termic, pentru maximum 12 ore, in zona Apusului din Sectorul 6, pentru remedierea unei avarii aparute pe tronsonul care alimenteaza aceasta zona - conducta Dn400, reteaua fiind veche de 54 de ani. a"RADET isi cere scuze bucurestenilor pentru disconfortul creat, cu precizarea ca in ultimii doi ani a inceput un amplu program de inlocuire si modernizare a conductelor de termoficare, insa trebuie sa avem in vedere faptul ca sistemul de termoficare a fost construit in 20 de ani, ceea ce inseamna un ritm de 50 km/an", a mai transmis RADET.