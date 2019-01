O cascada fierbinte curge pe sub Bucuresti. Iata de unde vine apa si de ce reprezinta un pericol

Foto: Facebook/Bogdan Ciucu

Inca de luni Ciprian Ciucu atragea atentia - prin intermediul unei postari pe o retea de socializare - ca apa fierbinte care se pierde din reteaua ciuruita a RADET se scurge in subteranul Bucurestiului, afectand stabilitatea solului pe care sunt strazi, locuinte si institutii.Marti, consilierul PNL a postat si parametrii de livrare a agentului termic prin reteaua RADET, asa cum erau ei inregistrati la ora 6:00, in dimineata zilei de 8 ianuarie."Se poate vedea din imagine ca, intr-adevar, pierderile nu erau ieri de 1.000 de tone de apa pe ora. Adevarul era mult mai crunt: se ajunsese la pierderi de peste 2.000 de tone pe ora. E o intreaga cascada care curge sub Bucuresti si care, bineinteles, risca sa afecteze solul", a declarat pentruCiprian Ciucu.Intr-o astfel de situatie, consilierul PNL sustine ca singura solutie este un plan solid de investitii, care sa opreasca aceasta risipa periculoasa."Fara investitii, reteaua RADET a ajuns un asa ciur incat, ca sa ajunga caldura in case, trebuie crescuta presiunea. Iar cand creste presiunea apar alte si alte avarii. E un cerc vicios.Gabriela Firea, lasati concertele si spectacolele si planificati investitii serioase! Chiar daca sperati ca nu va crapa de tot in timpul mandatului dvs, nu veti scapa de raspundere!", sustine Ciprian Ciucu.Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a declarat pentruca actuala administratie n-a pierdut ultimii ani, ci i-a folosit pentru a pregati documentatiile necesare investitiilor."De la venirea noii administratii nu s-a stat. Dimpotriva, chiar s-a muncit. Dar nu poti rezolva in doi ani de zile ce nu s-a rezolvat in 25 de ani.Ca sa schimbi o conducta cum e cea care s-a spart la finele anului si a cauzat probleme, ai nevoie de intreaga documentatie: studiu de fezabilitate, caiet de sarcini, avize, proiectare... Realizarea unui asemenea set de documente pentru o asemenea investitie - care inseamna redimensionare, se intervine pe galerii la peretii de sustinere - ca trec masini pe deasupra - nu ne jucam cu vietile oamenilor. Doar documentatia dureaza un an, un an si ceva", a declarat pentruAlexandru Burghiu.In plus, sustine Burghiu, pentru 2019 exista un plan de investitii si inclusiv proiect tehnic deja intocmit pentru reabilitarea a 64 de kilometri de sistem de distributie. Se va schimba si parte din Magistrala 2 de distributie, la care s-au inregistrat avarii inainte de Sarbatorile de iarna si din pricina carora zeci de mii de bucuresteni au ramas in frig, in case.Lucrarile la magistrala vor incepe, insa, abia dupa ce sezonul rece se va termina si RADET nu va mai furniza agent termic. Asta nu inseamna, insa, ca bucurestenii nu vor avea de suferit, in conditiile in care o magistrala in lucru inseamna imposibilitatea furnizarii de apa calda pentru o buna perioada de timp catre populatie.