O noua avarie la RADET: Zeci de blocuri din Sectorul 2, lasate fara caldura si apa calda

Ziare.

com

Blocurile si imobilele afectate se afla pe strazile Doamna Ghica si Soseaua Colentina, precum si pe mai multe stradute adiacente, arata un comunicat postat pe site-ul RADET RADET anunta ca ora estimata la care se vor pune in functiune apa calda si caldura este 24.00.In plus, tot azi, RADET face diverse lucrari prin Bucuresti, asa incat in mai multe zone din Capitala exista locuitori lasati fie fara apa calda, fie fara caldura, sau cel mai des fara ambele.Iata lista lucrarilor programate pentru 17 ianuarie si zonele afectate Noua avarie vine in contextul in care inca din decembrie diverse zone din Bucuresti sunt afectate de probleme in distributia agentului termic. Tot in Sectorul 2, in preajma Craciunului, locuitorii nu au avut apa calda si caldura timp de mai multe zile B.B.