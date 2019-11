Patru zone din Capitala nu au apa calda si caldura. Falimentara RADET mai anunta o avarie majora

Ziare.

Un comunicat al regiei falimentare informeaza ca "in jurul orei 17:00, a avut loc o avarie la Magistrala de termoficare Grozavesti - Grivita".RADET precizeaza ca va "reveni cu date suplimentare dupa efectuarea manevrelor de inchidere a apei si izolare a zonei afectate.Echipele RADET sunt la fata locului pentru operatiunea de evacuare a apei din galerie, urmand ventilarea, inlocuirea tronsonul afectat si ulterior repunerea in functiune.Termenul estimat de remediere este de 12-14 ore".RADET nu specifica exact cate imobile sunt afectate de aceasta noua avarie, care lasa bucurestenii in frig si fara posibilitatea unui dus decent.Aceasta noua informare a RADET vine dupa cea de dimineata , cand am aflat ca trei spitale din Bucuresti nu au apa calda si caldura, plus cateva sute de blocuri din zona Fundeni-Colentina, la fel si cartierul Aviatiei si zona Apusului din Militari.B.B.