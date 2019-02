Primaria Capitalei anunta ca planul de reorganizare a Radet a fost aprobat in Adunarea Creditorilor

Ziare.

Planul de reorganizare a RADET si un addendum prin care acesta este actualizat cu solutia agreata de principiu, potrivit careia activitatea RADET va fi transferata catre Compania Municipala Energetica S.A, au fost aprobate in Adunarea Generala a Creditorilor, anunta Primaria Capitalei.Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Primaria Capitalei, planul de reorganizare a RADET depus la grefa Tribunalului Bucuresti in data de 2 februarie 2018, precum si Addendum-ul prin care acesta este actualizat cu solutia agreata de principiu prin HCGMB nr. 296/2018, potrivit careia activitatea RADET va fi transferata catre Compania Municipala Energetica S.A. in locul fuziunii cu ELCEN, au fost aprobate in cadrul Adunarii Generale a creditorilor RADET, care a avut loc in cursul zilei.Prin urmare, Planul de reorganizare va fi trimis pentru confirmare judecatorului sindic."Pozitiile publice exprimate de administratorul judiciar al ELCEN, precum si modul in care au amanat timp de peste un an adoptarea Planului de reorganizare a RADET, arata limpede ca preocuparile entitatilor aflate in subordinea guvernului nu sunt legate de modul in care bucurestenii sunt alimentati cu energie termica, ci doar de recuperarea unor datorii istorice, generatoare probabil de comisioane si onorarii de succes sau, si mai grav, de interese politice meschine.Ii asigur pe toti locuitorii Capitalei ca furnizarea agentului termic nu va fi oprita nici macar un minut, indiferent daca RADET si/sau ELCEN vor intra in faliment, iar solutia gasita de Primaria Capitalei impreuna cu grupurile politice reprezentate in Consiliul General pune bazele functionarii sustenabile a sistemului si a modernizarii acestuia in perioada urmatoare", sustine primarul general, Gabriela Firea.In comunicat se arata ca, potrivit procesului verbal al sedintei, in conditiile in care voturile ELCEN si ANAF asupra Planului de reorganizare a RADET si Addendum-ului sunt ambigue, desi creantele lor sunt conservate in proportie de 100%, iar din analiza comparativa a indestularii in procedura de reorganizare versus faliment rezulta ca ELCEN si ANAF au un grad de recuperare mai mare in procedura de reorganizare decat in faliment si intrucat cele doua entitati publice nu au atasat documentelor lor de pozitie testul creditorului privat, urmeaza a se considera ca ambele entitati publice au aprobat implicit Planul de reorganizare depus la 02.02.2018 si Addendumul din 19.12.2018.Citeste si Falimentul RADET este iminent. Ce solutii sunt pentru ca bucurestenii sa nu ramana fara apa calda si caldura