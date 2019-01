Primarul sectorului 6 ataca PMB si cere un plan concret: "Situatia RADET, inacceptabila!" Ce spune Firea

Firea da vina tot pe PNL

"In fiecare zi, cei de la RADET sunt chemati la interventii in sectorul 6. Lucrarile se desfasoara greoi si sunt multe situatii in care autoritatea locala este nevoita sa actioneze de urgenta pentru a proteja cetatenii de posibilele pericole pe care le prezinta lucrarile din teren.Am primit sute de mesaje pe care le-am redirectionat si care nu suporta amanare. Familii cu copii mici stau in case sub limita de confort acceptabila, aceasta este o stare de fapt creata de o gestionare ineficienta a situatiei.Primaria Municipiului Bucuresti trebuie sa actioneze conform unul plan concret de masuri de investitii in aceasta regie pe care o administreaza. Situatia a devenit inacceptabila si solicit interventia de urgenta la toate avariile anuntate", a afirmat primarul Sectorului 6, potrivit unui comunicat de presa transmis sambata.In replica, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, condamna tentativele "de politizare" a crizei RADET si da asigurari ca va face tot posibilul astfel incat regia sa poata oferi cetatenilor servicii de calitate."In ceea ce priveste incercarea continua a opozitiei de politizare a crizei in care se afla RADET, primarul general, Gabriela Firea, condamna categoric aceste tentative", se arata intr-un comunicat de presa al municipalitatii, transmis sambata."In ultimii zece ani PNL a detinut controlul RADET, iar acum acelasi partid condamna public situatia institutiei pe care a condus-o atatia ani! Opinia publica nu poate fi mintita la nesfarsit! Asa cum am mai afirmat public, actualii candidati ai PNL pentru Primaria Generala si primariile de sectoare sunt, de fapt, groparii RADET si am aratat ca, ani de zile, aceasta institutie a fost condusa de membri PNL.Pasarea responsabilitatilor nu reprezinta un gest de onoare, faptele vorbesc, situatia actuala a RADET vorbeste clar despre eficienta celor care atata vreme au avut decizia in propriile maini. Toate aceste informatii false si atacuri la persoana nu ne vor opri, ii asigur inca o data pe bucuresteni ca vom face tot posibilul astfel incat, dupa zeci de ani, RADET sa poata oferi cetatenilor servicii publice de calitate", a declarat Firea.Conform Legii energiei termice 325/2006, furnizorii trebuie sa asigure minimum 20 de grade in apartament. In perioada avariilor, oamenii au costuri suplimentare din cauza folosirii metodelor alternative de incalzire - calorifer in priza, dau drumul la aragaz, precizeaza sursa citata. Potrivit acesteia, furnizorul este obligat sa acopere costurile suplimentare prin reducerile aplicate in facturile emise.Primarul Mutu face un apel si la asociatiile de proprietari sa urmareasca aceste facturi si sa solicite reducerile indreptatite pentru perioada fara energie termica.