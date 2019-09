RADET a anuntat cand incepe incarcarea cu apa a instalatiilor termice

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de RADET, din 23 septembrie, va incepe incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica. Actiunea este necesara pentru pregatirea retelei de termoficare in noul sezon de incalzire 2019 - 2020.Data exacta privind inceperea furnizarii agentului termic pentru incalzire, conform prevederilor H.G. nr. 425/1994, modificata prin H.G. nr. 337/2018, va fi anuntata ulterior."Rugam consumatorii RADET sa ia toate masurile necesare pentru finalizarea lucrarilor la instalatiile interioare din imobile, pentru a evita incidentele (inundatii in apartamente) ce pot aparea odata cu incarcarea acestora", se arata in comunicat.Asociatiile de proprietari racordate la sistemul centralizat de termoficare trebuie sa se asigure ca instalatiile interioare proprii de alimentare cu energie termica sunt in stare de functionare si ca lucrarile din interiorul imobilelor sunt finalizate.RADET aminteste ca, potrivit prevederilor articolului 30, alineatul (4) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, publicata in Monitorul Oficial nr. 651/27.07.2006, debransarea instalatiilor interioare de incalzire si/sau pentru apa calda menajera ale consumatorilor de energie termica dintr-un condominiu nu poate fi efectuata pe parcursul sezonului de incalzire.