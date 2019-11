Ziare.

"Astazi, RADET a reluat furnizarea agentului termic pe platforma Fundeni", se arata in informare.Potrivit IC Fundeni, situatii precum cea de joi cand, din cauza unei defectiuni la reteaua de termoficare RADET , au fost oprite caldura si apa calda pe platforma medicala Fundeni ar putea pune in pericol viata pacientilor."Situatii de genul celei de joi ar putea pune in pericol viata pacientilor. De aceea cerem institutiilor responsabile sa ia masuri pentru rezolvarea propriilor probleme, luand in calcul ca, pe platforma medicala Fundeni, sunt zilnic mii de bolnavi, majoritatea in stare foarte grava.Joi, ziua in care RADET a sistat furnizarea agentului termic, pentru ICF a fost foarte dificila. In primul rand pentru ca ne-am dorit ca aceste probleme sa nu afecteze pacientii si am mobilizate forte suplimentare din aparatul tehnic, care sa supravegheze continuu instalatiile electrice suprasolicitate de utilizarea unui numar de trei ori mai mare de aparate de incalzire.A fost convocat Comitetul director al IC Fundeni, care a mobilizat resursele necesare pentru a analiza situatia reala din spital", precizeaza sursa citata.Totodata, s-a verificat ca in toate unitatile de Transplant Hepatic, Renal si Medular, blocurile operatorii si cele trei sectii de Anestezie - Terapie Intensiva instalatiile proprii de climatizare sa functioneze la parametrii normali.In plus, cele 700 de aparate de aer conditionat existente au functionat astfel incat sa asigure temperatura ambientala acceptabila, pentru ca pacientii sa nu aiba de suferit.De asemenea, au fost distribuite aproximativ 200 de paturi pentru saloanele care nu au aer conditionat si totodata au fost instalate calorifere electrice, acolo unde au fost solicitate, mentioneaza sursa citata."Pentru sectiile in care nu a fost apa calda, au fost pregatite peste 2.500 de pachete de servetele umede si lotiuni pentru par (capeline). Sefii de sectie au evaluat permanent situatia pentru ca sa poata identifica si remedia orice problema care ar fi afectat siguranta pacientilor", se mai arata in informare.