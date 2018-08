RADET cere subventii de peste 80 de milioane de lei de la Primarie

Ziare.

com

Proiectul de hotarare se afla pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), care va avea loc joia viitoare.Potrivit proiectului de hotarare, RADET a avut pierderi de agent termic destinat incalzirii si apei calde pentru populatie de 28,61 la suta, echivalentul a peste 1,5 milioane de Gcal.In solicitarea RADET de suplimentare a subventiilor se arata ca a scazut si este in continua scadere consumul de energie termica al clientilor, ceea ce a dus la reducerea cantitatii de energie preluata de la sursele de energie termica si la scaderea randamentului instalatiilor RADET si la cresterea pierderii tehnologice.Astfel, sunt necesare investitii majore pentru inlocuirea conductelor vechi si refacerea izolatiei cu materiale mai performane, racordarea de noi clienti la sistemul de termoficare sau redimensionarea conductelor, precum si identificarea zonelor din sistem care au devenit ineficiente economic in urma debransarilor.Se mai mentioneaza ca prima transa din suma de 80,3 milioane de lei ar urma sa fie platita pana la finalul lunii, cele 40 de milioane fiind cerute "cu celeritate, pentru depasirea situatiei critice din punct de vedere financiar"."Pe fondul unui deficit financiar acut si tinand cont de faptul ca in sezonul cald incasarile din vanzarea energiei termice nu acopera necesarul unei functionari normale, solicitam ca suma de 80.325.000 de lei sa fie achitata in doua transe: 40 de milioane de lei cu celeritate pentru depasirea situatiei critice din punct de vedere financiar si 40.325.000 de lei dupa avizarea de catre ANRE a pierderii tehnologice de 28,61 la suta", scrie in adresa RADET.Anul trecut, precizeaza Regia, personalul a intervenit pentru remedierea a 7.596 de incidente si avarii produse in instalatii. Cele mai multe au fost avarii.Potrivit rectificarii bugetare ce va ajunge pe masa consilierilor generali in sedinta din 23 august, cand va fi supus votului si acest proiect, banii reprezentand prima transa ceruta de RADET - 40 de milioane de lei - vor fi transformati din investitii in subventii.