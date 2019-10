RADET incepe probele pentru furnizarea caldurii in Bucuresti

relatii@radet.ro

Probele incep din noaptea de 27 spre 28 octombrie 2019, ora 23:00, precizeaza RADET intr-un comunicat de presa."Furnizarea agentului termic pentru incalzire va fi facuta in momentul in care temperaturile medii se vor incadra in limitele prevazute de art. 117 din H.G. nr. 425/20.07.1994, modificat prin H.G. nr. 337/ 16.05.2018, respectiv dupa", explica oficialii RADET.Probele la cald se vor desfasura astfel incat, pe masura ce temperatura exterioara scade, toti consumatorii sa beneficieze in conditii normale de furnizarea agentului termic pentru incalzire, adauga comunicatul citat.Regia aminteste ca, inca de la inceputul lunii octombrie, RADET furnizeaza caldura la cerere spitalelor, scolilor, gradinitelor, caminelor de batrani, precum si tuturor celorlalte institutii publice care au solicitat acest lucru."Asociatiile de proprietari care doresc amanarea furnizarii agentului termic pentru incalzire pot solicita in scris acest lucru, prin reprezentantii legali, la registratura RADET din str. Cavafii Vechi nr. 15, la sectiile de termoficare de sector, sau prin e-mail la adresa", conchide RADET.Totusi, din cauza ca sistemul de termoficare e invechit si reabilitarea lui merge foarte greu, bucurestenii risca sa ramana iarna in frig, in case.