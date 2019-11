RADET intra in faliment. Raman bucurestenii in frig, la iarna?

Firea a anticipat pronuntarea falimentului. Orban cere implicarea Guvernului in solutionarea crizei

Cum a ajuns in colaps al doilea cel mai mare sistem de termoficare din Europa

Piperea: ELCEN pierde din cauza ca nu mai incaseaza bani de la RADET

Ziare.

com

Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a confirmat pentruca Regia va intra in faliment. Acesta a spus, insa, ca bucurestenii vor primi, in continuare, apa calda si caldura."Este doar o chestiune de natura juridica. Pe bucuresteni nu ii va influenta, in mod direct, in niciun fel, pentru ca ei vor primi in continuare apa calda si caldura.Se va organiza cu singuranta o sedinta de Consiliul General in cadrul careia sa se faca delegarea de serviciu (de furnizare a serviciilor de termoficare de la falimentara RADET la Compania Municipala Termoenergetica, infiintata de Primaria Capitalei - n.red.).Deja este o sedinta programata pentru joi (14 noiembrie - n.red.), dar e posibil sa se organizeze una chiar mai devreme.Exista o lege a utilitatilor publice (51/2006 - n.red.) care prevede cum sa se faca delegarea si in baza careia urmeaza sa se faca delegarea catre Compania Termoenergetica", a precizat Alexandru Burghiu.Claudiu Cretu, administratorul special al ELCEN (producatorul de enegie termica din Bucuresti - n.red.), a declarat pentruca se vor lua astazi masurile necesare pentru a continua furnizarea de energie termica in Capitala."La momentul acesta, luam astazi toate masurile ca populatia sa nu fie influentata, iar populatia sa nu sufere. Chiar acum mergem la o sedinta de analiza si vor stabili care sunt aceste solutii", a precizat Claudiu Cretu.Cu putin timp inainte de anuntarea verdictului Curtii de Apel Bucuresti, Primaria Generala a Capitalei a transmis un comunicat de presa prin intermediul caruia anunta ca furnizarea apei calde si a agentului termic nu se vor sista, in Capitala."Indiferent de sentinta de astazi (11 noiembrie - n.red.), bucurestenii vor avea in continuare apa calda si caldura. Am luat masuri din timp pentru a putea garanta continuitatea agentului termic in Capitala.Fac precizarea ca o eventuala lichidare a RADET nu inseamna disparitia sistemului de termoficare, pentru ca activitatea Regiei va fi preluata de Compania Municipala Termoenergetica", a transmis Gabriela Firea.Dupa decizia Curtii de Apel, premierul Ludovic Organ a declarat ca deja a luat legatura cu ministrul Economiei, Virgil Popescu si ca i-a cerut acestuia sa se implice prompt in solutionarea situatiei de criza."L-am sunat imediat pe ministrul Economiei, sa ia legatura cu autoritatile locale si sa identificam posibilitatile legale, astfel incat sa nu fie afectata alimentarea cu energie termica a bucurestenilor", a precizat Ludovic Orban.Sistemul de termoficare din Capitala - al doilea ca marime din Europa dupa cel din Moscova - deserveste circa 560.000 de locuinte, dar si unitati de invatamant in care activitatea zilnica nu se poate desfasura in frig. Iata cum functioneaza acest sistem.Practic, centralele electrice de termoficare (CET-urile) produc apa fierbinte pe care o livreaza pe magistrala tur (conducta groasa, subterana, cu diametru de pana la 1,2 metri) catre circa 1.000 de puncte termice amplasate in toata Capitala.Ati crede ca aceasta apa oparita ajunge in calorifere si la robinete? Ei bine, nu! De la punctele termice, apa respectiva se intoarce, pe magistrala de retur (conducta la fel de groasa ca si magistrala tur), direct la centrala care a livrat-o.Ce rost are deci tot acest circuit? E foarte simplu. Apa fiarta de la CET este transportata pana la punctul termic doar ca sa treaca printr-un dispozitiv numit schimbator de caldura. In interiorul acestuia, apa de la CET o incalzeste pe cea care pleaca pe conducte mai subtiri - numite retea secundara de distributie - catre calorifere si robinete.Tot acest sistem urias a fost construit in perioada comunista si - de vreme ce are peste jumatate de milion de clienti - ar trebui sa prospere. Din pacate, lucrurile nu se intampla asa. Ba dimpotriva, sistemul este acum in colaps.Iar motivul e unul singur: lipsa de interes a autoritatilor locale si centrale. Vreme de zeci de ani, in loc sa intretina si sa modernizeze sistemul de distributie al agentului termic, Primaria Capitalei a cheltuit banii pe altele. Asa ca tevile si punctele termice s-au tot degradat. Iar in anii din urma au inceput sa pocneasca, lasand in frig mii de bucuresteni.In plus - din cauza ca PMB n-a platit la timp subventiile catre ELCEN (bucurestenii platesc din buzunar doar o mica parte a incalzirii, restul fiind suportata de la bugetul local, prin subventionare - n.red.), RADET a acumulat datorii uriase. Modul de facturare a fost si el dezavantajos pentru RADET, ani la rand, administratia locala a Capitalei a lasat lucrurile la voia intamplarii.Una peste alta, ELCEN n-a incasat cat trebuia. Si nici n-a fost mereu sprijinit de Guvern, in masura in care ar fi trebuit. Asa ca a ajuns in situatia de a lucra cu grupuri energetice vechi si poluante, care ar trebui schimbate, rand pe rand, in anii care urmeaza. Problema este ca, fara sa isi incaseze datoriile de la RADET, nici ELCEN nu s-a putut moderniza prea usor...In cele din urma, in 2016, RADET si ELCEN au intrat in insolventa, in zile consecutive. Atunci a inceput cursa reorganizarii si un complicat joc juridic intre Rominsolv SPRL (reprezentand RADET) si mai multi administratori judiciari care s-au ocupat de probmele ELCEN.In cele din urma, in 2019, judecatorul sindic a pronuntat falimentul RADET. Decizia a fost suspendata. Pe 11 noiembrie, insa, Curtea de Apel Bucuresti a stabilit - prin decizie definitiva - ca RADET va falimenta.In teorie, acest lucru inseamna ca ceea ce are RADET (sediu, utilaje etc.) ar urma sa fie valorificate in incercarea de a stinge datoriile creditorilor, dintre care cel mai mare este ELCEN (care vrea sa recupereze de la REDAT 3,8 miliarde de lei). Printre bunurile care pot fi valorificare nu se numara si conductele de termoficare, punctele termice si alte active similare, din cauza ca acestea nu sunt decat in administrarea RADET, dar apartin, de fapt, Primariei Capitalei.Gheorghe Piperea - partener in cadrul Rominsolv SPRL - a precizat ca, din punctul sau de vedere, cel mai mult va pierde ELCEN."Legea nu ne interzice sa prestam servicii dupa intrarea in faliment. In schimb, ne interzice sa facem plati. Iar asta inseamna ca ELCEN nu va mai incasa factura curenta, in cuantum de 220 de milioane de lei", a spus Piperea pentru B1 TV.Acesta a sustinut ca ELCEN este de vina pentru ca s-a ajuns aici. La randul lor, oficialii ELCEN au acuzat, in repetate randuri, de-a lungul ultimilor ani, ca deciziile neinspirate ale administratiei Capitalei si ale RADET au creat prezenta situatie de criza.De fapt, indiferent cine ar avea dreptate, cea mai mare parte a sumelor care circula intre RADET si ELCEN sunt bani publici. Cumva, statul si autoritatilor locale pun muta - de la o institutie la alta - bani publici. Adica banii proveniti, in principal din buzunarele bucurestenilor, care sunt si singurii care au de suferit de pe urma crizei din termoficare.