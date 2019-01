O conducta RADET le face viata un cosmar unor bucuresteni. In ochii regiei, nu e o avarie (Foto&Video)

RADET: Avaria nu e orice spartura a tevii, ci doar defectiunea care nu mai permite functionarea sistemului

Mai exact, bucurestenii care locuiesc in blocul O9 de pe strada Dezrobirii au povestit pentruca, inca de acum o saptamana, au observat cum din canalizarile din jurul blocului ies, zi si noapte, coloane de abur gros. Era semn clar ca tevile retelei de termoficare cedasera, iar apa fierbinte se scurgea in subsol.Oamenii spun ca au sunat inca de atunci la RADET si ca au semnalat problema. Regia le-ar fi raspuns, insa, ca stie deja despre avarie si ca o va remedia in viitorul apropiat.Cu toate astea, nici pana astazi problema nu s-a rezolvat. Din pacate, spun oamenii, intre timp aburul a patruns si in sistemul de tevi al blocului, dar si in coloana ghenei, si a produs condens in intreaga cladire.Satui sa locuiasca intr-o sauna si ingrijorati cu privire la faptul ca aburul ar putea afecta cladirea, locatarii au sunat iar si iar la RADET. In cele din urma, o echipa a regiei s-a deplasat, ieri, in zona, pentru a incerca sa gaseasca o rezolvare pentru aceasta situatie. Nu de alta, dar pierderile din retea sunt platite tot din bani publici!Ca sa aflam mai multe despre natura acestei avarii misterioase care pare sa nu isi gaseasca rezolvarea, am accesat site-ul RADET si am consultat, pe rand, sectiunile: Avarii, Lucrari Programate si Functionare sub parametri. Nicaieri, nicio informatie despre avaria din Militari.Contactat telefonic, administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, ne-a oferit detalii cu privire la situatie., a declarat pentruAlexandru Burghiu.Alexandru Burghiu a mai spus pentruca - din pricina faptului ca sistemul de termoficare este imbatranit - sparturi exista in mai multe locuri. Cu toate astea, adevaratele avarii sunt cele care nu mai permit livrarea serviciilor catre populatie., a mai spus Alexandru Burghiu.Va reamintim ca, in repetate randuri, mai multi oameni politici din Opozitie - printre care deputatul Nicusor Dan si consilierul liberal Ciprian Ciucu - au anuntat, in repetate randuri, ca RADET nu mai comunica toate avariile pe care le inregistreaza, din dorinta de a nu-si strica imaginea publica.