RADET si ELCEN se cearta si in al 12-lea ceas, cand sistemul de incalzire e pe butuci si risca sa pocneasca

Cum a ajuns termoficarea Capitalei in pragul colapsului

Cum explica Primaria Capitalei tot acest haos

ELCEN: RADET sa isi plateasca datoriile! Falimentul era iminent, nu e din vina noastra

Ziare.

com

Din cauza ca autoritatile nu l-au intretinut, de-a lungul anilor, sistemul de termoficare din Capitala - a carui constructie a inceput prin anii '60 - a ajuns la un pas de colaps. Nu mai e iarna in care sa nu se inregistreze peste 3.500 de avarii (adica tevi sparte din cauza carora mii de bucuresteni raman sa tremure de frig, in propriile case).Dar si mai rau este ca - fara reparatii urgente ale conductelor - sistemul se va degrada si mai mult, riscand sa nu mai poata asigura incalzirea pentru cei 1,2 milioane de bucuresteni care depind de el.In acest conditii, ne-am fi asteptat ca autoritatile sa gaseasca o solutie de rezolvare a problemei. Din pacate, in loc sa o faca, acestea s-au antrenat intr-o lupta surda, de pe urma careia bucurestenii de rand n-au decat de pierdut.Sistemul de termoficare din Capitala este administrat de doi mari agenti economici: ELCEN (care este detinut de Ministerul Energiei si care produce agentul termic, in CET-uri) si RADET (care distribuie agentul termic si il vinde populatiei si celorlalti consumatori din oras).PMB plateste de la bugetul local, sub forma de subventii acordate RADET, circa 65% din pretul energiei termice necesare pentru incalzirea Capitalei. In teorie, aceasta ar trebui sa fie o garantie ca - indiferent cat de saraci sau de rau-platnici ar fi bucurestenii - costurile incalzirii Capitalei vor fi in permanenta acoperite (de vreme ce grosul cheltuielilor e acoperit direct de la bugetul local).In realitate, insa, lucrurile n-au stat deloc asa.Motivul: in loc sa plateasca subventia catre RADET, multi dintre fostii primari ai Capitalei au preferat sa foloseasca banii in alte scopuri. Asa ca RADET - care oricum avea deja pierderi din cauza tevilor vechi de zeci de ani si a tehnologiei putin performante - a acumulat datorii impovaratoare, de miliarde de lei, catre ELCEN.La randul sau, ELCEN a anuntat ca, pentru a produce agent termic, are nevoie de gaz, pe care nu-l mai poate cumpara daca RADET nu plateste. In plus, a mai transmis ELCEN, daca nu incaseaza bani si nu se modernizeaza, UE ii va interzice sa mai functioneze, incepand din 2023. Si va vedea atunci bucuresteanul ce inseamna sa n-ai caldura iarna!In 2016, RADET si ELCEN au intrat in insolventa, in zile consecutive. Era semnalul clar ca macar in al 12-lea ceas administratia Capitalei si Guvernul trebuiau sa se aseze la masa si sa rezolve, odata pentru totdeauna, problema.De la acel moment incolo, autoritatile au inceput sa propuna tot soiul solutii. PMB a vrut initial - in baza unei hotarari adoptate de Consiliul General - sa cumpere, cu 155 de milioane de lei, titlurile de la marii actionari ai ELCEN si sa ajunga sa detina, astfel, atat capacitatile de productie ale energiei termice, cat si pe cele de distributie. Dar pana la urma, Primaria a decis sa nu procedeze asa.Ulterior, in planul sau de reorganizare, ELCEN a vorbit despre un transfer de afacere. Practic, Compania Municipala Energetica Bucuresti (CMEB) SA urma sa preia atat activitatea ELCEN, cat si pe cea a RADET. Dar nici acest lucru nu s-a intamplat.Colac peste pupaza, in toamna anului trecut, Curtea de Apel Bucuresti a stabilit ca, de fapt, Compania Municipala Energetica SA fusese infiintata ilegal. Asa ca nici nu se mai punea problema ca aceasta companie sa preia afaceri de a caror buna functionare depinde incalzirea intregii Capitale!Pana la urma, dupa propunerile repetate ale Gabrielei Firea, Consiliul General a adoptat divizarea Companiei Municipale Energetica Bucuresti (CMEB) SA in alte doua companii mai mici, dar legale: Compania Municipala Termoenergetica SA si Compania Municipala Energetica Servicii SA.Scopul era ca Termoenergetica SA sa preia activitatea RADET, iar Energetica Servicii sa repare conductele uzate si punctele termice. Despre preluarea actiunilor ELCEN sau despre un eventual transfer de afacere intre producatorul de agent termic si companiile municipale ale Primariei nu s-a mai vorbit.In cele din urma, pe 17 aprilie 2019, judecatorul sindic a declarat intrarea RADET in faliment. Ulterior, s-a dat o suspendare a falimentului. Iar acum exista o serie de procese care se judeca pentru a se stabili in ce situatie juridica se afla RADET.In paralel, desi infiintata ilegal, CMEB SA inca exista, are buget si executa lucrari. Cu toate astea, au luat nastere intre timp si celelalte doua companii municipale - Termoeneretica SA si Energetica Servicii SA, care momentan nu au activitate.Miercuri, administratia Firea a tinut o conferinta de presa pentru a explica situatia in care se afla termoficarea Capitalei.Primarul general a declarat - asa cum a facut-o in repetate randuri, in ultima vreme - ca administratia sa face tot ce-i sta in puteri pentru a rezolva problemele termoficarii.In plus, Gabriela Firea a spus ca nu e sustenabila inlocuirea sistemului centralizat de termoficare cu centrale termice, din cauza ca n-ar avea cine sa monteze atat de multe, iar "familii intregi ar ajunge pe strada din cauza ca nu si-ar mai putea plati factura".In continuare, Firea a prezentat o lista de investitii facute de RADET si CMEB SA in reabilitarea sistemului de termoficare si cu privire la care Ziare.com v-a informat deja de saptamana trecuta Edilul sef s-a referit si la situatia financiara a termoficarii, sustinand ca a facut demersuri pentru ca RADET sa nu mai acumuleze, lunar, datorii la ELCEN. Aceste datorii se acumuleaza din ratiuni tehnice: ELCEN factureaza agentul termic catre RADET pe data de 6 ale lunii, iar Regia are nevoie de 10-11 zile pentru a strange datele de consum si a plati. Iar in aceste zile, se acumuleaza penalitati.Potrivit Gabrielei Firea, din suma de 3,7 miliarde de lei pe care RADET o datoreaza ELCEN, cam o treime este alcatuita din astfel de penalitati si alte dobanzi si plati diverse.Administratorul judiciar al RADET, Gheorghe Piperea, a precizat ca falimentul RADET a fost cerut chiar de ELCEN. Motivul: in caz de faliment, ELCEN ar primi o returnare de TVA de circa 500 de milioane de lei, din care un procent important s-au duce la administratorul judiciar, Sierra Quadrant.Iar city-managerul Capitalei, Sorin Chirita, a spus ca se lucreaza zilnic la delegarea serviciilor de termoficare de la RADET la compania Termoenergetica, dar ca operatiunea este una care presupune anumiti pasi procedurali oligatorii si e de durata.Surse din cadrul ELCEN au precizat pentruca societatea isi doreste - la fel ca si pana acum - rezolvarea problemelor care tin de termoficare.Asta, in conditiile in care RADET isi plateste cei 100 de milioane de lei restanti si se pregateste sa achite, la momentul scadentei, alti 100 de miioane de lei pentru care li s-a emis factura."Acei 500 de milioane despre care se vorbeste sunt, de fapt, o reducere a creantei (datoriei - n.red.) ELCEN catre ANAF. Nu sunt bani pe care ii va baga in buzunar cineva din ELCEN.Si nu inteleg de ce perpetuam aceasta idee potrivit careia ELCEN a bagat in faliment RADET. Au fost discutii. S-a decis cumpararea activelor ELCEN si preluarea lor de catre o societate nou-infiintata. In acel moment, Primaria mai trebuia sa delege activitatea (de distributie a agentului temic - n.red.) catre societatea nou-infiintata si totul se rezolva. Iar RADET intra oricum in faliment din lipsa de obiect de activitate. Au fost discutii. S-a aprobat o hotarare in Consiliul General (privind cumpararea de active de la ELCEN - n.red.).Noi am facut plan de reorganizare care prevedea exact ce s-a discutat si aprobat in Consiliul General. Si atunci, cum e tot ELCEN de vina?", a precizat pentru Ziare.com Ovidiu Neacsu, asociat in cadrul Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN.Una peste alte, la 3 ani de la intrarea in insolventa, RADET (detinuta de Primaria Capitalei) si ELCEN (detinuta de Ministerul Energiei) au in continutare puncte de vedere diferite cu privire la reorganizarea termoficarii. Ba, intre timp au mai apaut pe piata si 3 companii municipale, care ar urma sa se ocupe tot de intretinerea sistemului de incalzire.Si tot degeaba! Problemele sistemului sunt, parca, mai mari ca oricand, iar bucuresteanul n-are nici cea mai vaga idee daca va apuca vreo iarna in care sa nu stea cu teama ca o avarie il va lasa fara caldura si apa calda.