Ramanem iar in frig, la iarna? Unde si ce reparatii s-au facut la sistemul de termoficare si ce zone au ramas cu risc

Cum functioneaza termoficarea in Capitala si de ce pocnesc conductele

Ce a facut RADET pentru sistemul de termoficare, in 2019

Alexandru Burghiu, administratorul special al RADET. Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Compania Municipala Energetica a inlocuit doar 600 de metri de conducta din cei 63 de kilometri pe care ii are de facut

Asa arata teava noua de termoficare, invelita in manta cu fire care semnaleaza avariile. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Cum arata galeriile RADET, inainte de curatare. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Parte dintre conductele montate de Compania Municipala Energetica, in apropiere de CET Sud. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Cum se lucreaza la Magistrala II, in zona CET Sud-Bobocica

Mai multi oameni incearca sa ridice un segment de magistrala de termoficare de peste 4 tone, pe santierul Magistralei II din apropiere de CET Sud. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Nu scapam de avarii nici iarna care vine

Ziare.

com

De ce se face atat de putin, in comparatie cu cat ar trebui, pentru a le garanta bucurestenilor ca nu vor mai ramane in frig, la iarna? Iata ce spun Compania Municipala Energetica si RADET, care se ocupa cu reparatia si modernizarea uriasului sistem de termoficare al Bucurestiului.Din cauza ca administratia locala nu l-a intretinut, de-a lungul anilor, sistemul de termoficare din Capitala - a carui constructie a inceput prin anii '60 - a ajuns la un pas de colaps. Nu mai e iarna in care sa nu se inregistreze peste 3.500 de avarii (adica tevi sparte din cauza carora mii de bucuresteni raman sa tremure de frig, in propriile case).va povesteste astazi, pe larg, cum functioneaza acest sistem mamut, de ce pocneste el pe toate partile, dar si ce au facut in 2019 cei care trebuie sa-l repare.Sistemul de termoficare al Capitalei - cel mai mare din Romania - are mai multe componente.Primele sunt CET-urile administrate de ELCEN. Acestea produc apa fierbinte pe care o livreaza pe magistrala tur (conducta groasa, cu diametru de pana la 1,2 metri) catre circa 1.000 de puncte termice amplasate in toata Capitala.Ati crede ca aceasta apa oparita ajunge in calorifere si la robinete? Ei bine, nu! De la punctele termice, apa respectiva se intoarce, pe magistrala de retur (conducta la fel de groasa ca si magistrala tur), direct la centrala care a livrat-o.Ce rost are deci tot acest circuit? E foarte simplu. Apa fiarta de la CET este transportata pana la punctul termic doar ca sa treaca printr-un dispozitiv numit schimbator de caldura. In interiorul acestuia, apa de la CET o incalzeste pe cea care pleaca pe conducte mai subtiri - numite retea secundara de distributie - catre calorifere si robinete.Pana nu demult, tevile care se spargeau des erau cele subtiri, care compun reteaua secundara de distributie a agentului termic din Capitala. Si respectivele avarii creau probleme, in sensul ca lasau fara caldura sute de bucuresteni. Dar ele puteau fi reparate, de regula, in cateva ore.In anii din urma, insa, au inceput sa crape conductele magistrale, dintre care unele au chiar si 60 de ani vechime! Iar o avarie la o magistrala poate lasa fara caldura nu cateva sute sute, ci chiar mii de bucuresteni.In aceste conditii, intrebarea este: cat de repede se poate inlocui teava, astfel incat cei 1,21 milioane de bucuresteni care primesc agent termic de la RADET sa nu mai riste sa ramana in frig?Din pacate, raspunsul nu e deloc unul incurajator. Mai exact, daca s-ar lucra in ritmul din 2019 - care, din spusele autoritatilor, e mai bun decat cel din 2018 - tot ar fi nevoie de peste 30 de ani ca lucrarile sa fie finalizate!Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a declarat pentru Ziare.com ca in 2018 regia a reusit sa inlocuiasca 11,7 kilometri de conducta magistrala. In 2019, spera sa schimbe cam 20 de kilometri. Iata cum., a declarat Alexandru Burghiu.Administratorul special al RADET sustine, insa, ca in 2019 s-au facut si alte lucrari.De asemenea, s-au cumparat si montat zeci de componente numite compensatori, care contribuie tot la buna functionare a sistemului si la prevenirea avariilor. Inlocuirea conductei nu e totul. E nevoie si de aceste componente, care n-au mai fost schimbate de zeci de ani", a mai spus Alexandru Burghiu pentruTotodata, RADET a ales, prin licitatie, 5 companii private care sa inlocuiasca segmente uzate de magistrala. Printre societatile castigatoare se numara firme cu care RADET a mai lucrat, cum sunt Constructii Erbasu SA, Sicor sau Elsaco Electronics, dar si unele care au castigat pentru prima oara contracte pentru reabilitarea retelei de termoficare., a mai spus Alexandru Burghiu.Per total, RADET spera sa termine de inlocuit, in acest an, 11,7 kilometri de teava in regie proprie si inca pana la 10 de kilometri, cu ajutorul companiilor private. De ce atat de putin, cand in mod normal ar trebui schimbati urgent 800 de kilometri de teava?, a mai spus Alexandru Burghiu pentruIn primavara acestui an, autoritatile locale vorbeau despre faptul ca, in 2019, Compania Municipala Energetica Bucuresti (CMEB) SA ar urma sa inceapa inlocuirea a 64 de kilometri de conducta magistrala uzata cu teava noua, preizolata (adica acoperita cu o manta prin care se introduc fire, al caror rol este sa depisteze umiditatea si sa semnaleze eventuale avarii).Cati dintre kilometri s-au schimbat pana acum? Niciunul! Iara de ce s-a intamplat asa.La solicitarea, CMEB a transmis ca a semnat cu Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) un contract pentru inlocuirea a 63 de kilometri de magistrala (deci nu 64 de kilometri, cum a comunicat initial administratia locala!) abia la finele lunii octombrie 2018. Iar potrivit contractului, CMEB nu urma sa schimbe conducta intr-un an, ci in 3 ani!In consecinta, CMEB transmite ca a impartit lucrarea in 7 sectoare si a facut proiectare pentru fiecare sector. De ce era nevoie de asa ceva? Din cauza ca autoritatile Capitalei nu au o harta electronica, actualizata, a tuturor retelelor de utilitati din Capitala. Si cum de la crearea sistemului de termoficare incoace s-a tot construit prin oras, e posibil ca, in subteran, prin apropierea conductelor magistrale sa se fi tras diverse cabluri electrice sau tevi de gaz.Asa ca, spune CMEB, inainte sa se apuce de treaba a luat in calcul toate aceste aspecte, a planificat, a cerut si a obtinut avize.Apoi, compania si-a cumparat, prin intermediul a aproape 20 de proceduri de atribuire, utilaje si materiale cu care sa poata da drumul la treaba. Printre altele, CMEB si-a luat autobasculante, buldoexcavator, macara hidraulica si chiar un microbuz pentru transportul muncitorilor.In cele din urma, cand in sfarsit a avut de toate, CMEB a primit, abia pe 15 iulie, ordin de incepere a lucrarilor la inlocuirea unei portiuni de 7.138 de metri din Magistrala II SUD (dintre CET Sud si Piata Bobocica).De ce s-a inceput tocmai de acolo? Din cauza ca parte din aceasta magistrala a cedat iarna trecuta, lasand o multime de bucuresteni in frig.Incepand cu jumatatea lunii iulie, in zona Magistralei s-au organizat santiere si a inceput lucrul. S-au decopertat galeriile de termoficare, s-au curatat si s-au taiat tevile vechi.Apoi s-a inceput inlocuirea vechii tevi cu conducta noua, preizolata. Cat s-a facut pana acum?Mentionam ca la jumatatea lunii octombrie vor incepe probele efectuate de RADET in sistemul de termoficare, motiv pentru care lucrarile de modernizare a sistemului trebuie oprite. Urmand sa fie reluate dupa sistarea alimentarii cu energie termica, aproximativ in martie-aprilie 2020", a transmis CMEB pentruSeful de lucrare de la santierul dinspre CET Sud al Magistralei II, inginerul Florin Friptu, a explicat pentruca inlocuirea magistralei nu e munca usoara. Inainte de toate, din cauza ca galeriile pot fi pline de apa si moloz si e nevoie ca ele sa fie drenate si curatate.Apoi se monteaza structuri (din beton si metal) care sa sustina conducta noua. Si, in cele din urma, portiuni uriase de teava noua, preizolata, sunt coborate in subteran."O stanga de teava de 12 metri cu diametrul de 900 de centimetri poate ajunge sa aiba si 4,2 - 4,2 tone. Daca ai putea-o muta cu macaraua prin subteran, n-ar fi o problema. Dar nu poti folosi macaraua peste tot. De multe ori, pe deasupra galeriilor de termoficare trec tevi de apa sau alte utilitati. Iar asta inseamna ca nu poti sapa.Asa ca lasi teava in galerie cu macaraua, dar apoi o muti prin subteran si o ridici (ca sa o potrivesti pe suporti - n.red.) cu vinciuri si cu carca. Cu forta oamenilor. Si va dati seama ca doi-trei oameni nu pot ridica 4 tone! Daca n-ai conditii bune de lucru in galerie, iti poate lua si 6 ore sa asezi o teava asa cum trebuie.Ce inseamna asta? Ca poti sa apreciezi dinainte cam cat ti-ar lua sa asezi o teava. Dar sa spui dinainte cu siguranta cat iti va lua sa schimbi 100 de metri sau un kilometru de conducta.... n-ai cum!", ne-a explicat inginerul.Dupa ce sunt asezate pe suporti, tevile sunt sudate intre ele. Un cordon de sudura, care inconjoara de 3 ori conducta, are 9 metri. Se leaga intre ele firele de insotire din manta, care vor sesiza avariilor si se testeaza functionarea acestora. Si abia apoi se trece mai departe.Cat de mult conteaza toate aceste lucrari pe care le fac acum RADET si Compania Municipala Energetica? Vom afla abia la iarna!Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, spune ca unii dintre parametrii sistemului au inceput deja sa se imbunatateasca. Dar asta nu inseamna ca nu vor mai fi avarii si bucuresteni care vor ramane in frig., a conchis Alexandru Burghiu.Ramane sa vedem pe unde vor scoate camasa autoritatile daca lucrurile nu vor sta asa, iar magistrala neschimbata va pocni iar pe toate partile, lasand in frig, ca si anul trecut, mii si mii de oameni.