Un pericol pentru bucuresteni? Sistemul de termoficare are tevile mai vechi de 20 de ani. In ritmul actual, vor fi schimbate in 67 de ani!

Daca va continua, insa, sa lucreze in ritmul din 2017, Primariei Bucuresti i-ar trebui aproximativ 67 de ani ca sa schimbe doar conductele principale si 35 de ani ca sa le inlocuiasca pe cele secundare.Imediat ce vine frigul, multe dintre conductele RADET incep sa cedeze. In ultimii ani s-au produs sute de avarii, care au lasat fara apa calda si caldura mii de bucuresteni. De fiecare data, muncitorii RADET au peticit tevile cum au stiut mai bine. Din pacate, doi dintre ei si-au pierdut viata in ianuarie, dupa ce conducta cu apa clocotita la care lucrau s-a spart.Am cerut Regiei Autonome de Distributie a Agentului Termic (RADET) Bucuresti sa ne spuna cati metri liniari de conducta ar trebui schimbati astfel incat sistemul bucurestean de termoficare sa functioneze la parametri optimi. Societatea nu ne-a oferit un raspuns precis.RADET ne-a comunicat, in schimb, ca cea mai imbatranita este, in acest moment, reteaua principala de distributie a agentului termic din Bucuresti (care contine si magistrale care trec pe sub marile bulevarde - n.r.). Mai exact, RADET informeaza ca administreaza 954,09 kilometri de conducta principala, din care 754,15 kilometri (79%) e mai veche de 20 de ani.N-ar trebui sa ne miram, deci, ca tevile crapa. Din pacata, autoritatile nu ne-au dat inca nici motive sa speram ca problemele sa vor rezolva prea curand. Judecand dupa eficienta cu care s-a lucrat in anii trecuti, n-ar fi exclus ca inlocuirea conductelor uzate de termoficare sa dureze aproape o viata de om.Anul trecut, spre exemplu, RADET a reusit inlocuirea a 11.133,4 de metri liniari de conducta principala. Practic, mai putin de 12 km! Daca va contina sa lucreze in acelasi ritm si in 2018, va avea nevoie de inca 67 de ani ca sa termine treaba.Nici reteaua secundara de distributie a RADET nu e mult mai noua. Potrivit informatiilor oferite de regiei pentru, 1.821,79 kilometri de conducte secundare (adica 61% din total) sunt mei vechi de 20 de ani. Iar daca se va lucra in ritmul de anul trecut, inlocuirea conductei vechi i-ar lua RADET-ului nu mai putin de 35 de ani.RADET a mai sustinut in raspunsul scris remisca si-a stabilit tintele de reabilitare pentru 2018 si ca ar urma sa inlocuiasca circa 30 km de conducta uzata din reteaua primara de distributie si 21.285 de metri liniari (21 km) din reteaua secundara. In acest ritm, i-ar trebui regiei doar 25 de ani ca sa innoiasca reteaua primara de distributie. In schimb, ar avea nevoie de 85 de ani ca sa termine de inlocuit conducta veche din reteaua secundara.Oricum ar fi, daca ritmul de lucru al autoritatilor nu va creste exponential, multi dintre bucuresteni si-ar putea lua deja gandul de la faptul ca vor trai suficient ca sa mai prinda ziua in care Capitala va avea sistem performant de termoficare.RADET ne-a mai informat ca anul trecut a cheltuit aproape 9 milioane de lei (ceva mai putin de 2 milioane de euro) pentru inlocuirea conductelor de termoficare. Cu toate astea, regia sustine ca nu poate estima cat ar costa schimbarea tuturor conductelor invechite din sistemul de termoficare al Bucurestiului. Motivul este ca pe fiecare tronson de lucrare se stabilesc alte costuri, in functie de: "diametre, tema proiectului (modernizare/reabilitare), tipul de conducte si izolatie folosit, amplasarea conductelor (aerian, in canal vizitabil sau nevizitabil in carosabil sau in spatiu adanc), adancimea de pozare (pana la 11 metri) si vecinatatea cu alte retele de utilitati din aceeasi zona", potrivit RADET.Regia ne-a mai transmis si ca Primaria Bucuresti are un proiect de investitii numit"Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti" prin intermediul caruia vrea sa atraga prin Programul Operational de Infrastructura Mare 2014-2020 nu mai putin de 176.470.588 euro. Acesti bani ar urma sa fie folositi pentru inlocuirea a 200 de kilometri de conducta principala de termoficare. Daca Primaria va reusi sau nu sa acceseze acei bani, ramane insa de vazut.Si chiar daca ar face-o, acea suma i-ar ajunge Primariei pentru a rezolva doar o mica parte a problemei. Potrivit lui Radu Opaina, care a fost director general al RADET in anul 2003, ar fi nevoie de aproape un miliard de euro pentru rezolvarea intregii situatii."La momentul de fata, circa 90% din conducta administrata de RADET este veche si trebuie schimbata. Nu este un proiect pe care sa-l faci cu bani de la bugetul local. Costurile ar ajunge la maxim un miliard de euro (aproximativ bugetul anual al Primariei Capitalei - n.r.). Si s-ar putea face. Dar ca sa se poate, ar trebui ca totul sa porneasca de la vointa. Ar trebui sa avem preocupare practica, nu televizata. Ar trebui interes. Pe noi, spre exemplu, nimeni nu ne-a intrebat ce vrem si cum am face. Poate am avea si noi niste idei bune, nu?", a declarat pentruRadu Opaina, actualmente presedinte al Asociatiei Federatiilor de Proprietari din Romania.Sorin Chirita, fost administrator special al RADET, actualmente city-manager in cadrul Primariei Bucuresti, declarase pe data 27 februarie ca ar exista un stoc de tevi pentru sistemul de termoficare, dar care nu poate fi folosit in conditiile in care nu a fost inventariat si expertizat."Nu putem sa avem evidenta, pentru ca ea a ramas undeva in custodia unor firme care ulterior au intrat in insolventa. Niste firme capusa, care nu mai pot fi identificate. Lucrurile acestea vor fi clarificate. Au fost precizate si de administratorul judiciar, au fost precizate de noi si in rapoartele Corpului de control", declarase, la acea data, Sorin Chirita.Contactat telefonic de redactoriiin cursul zilei de ieri, city-managerul Sorin Chirita ne-a comunicat, prin SMS, mai intai ca este sedinta si, ulterior, ca nu poate vorbi. Desi i-am solicitat in scris, Sorin Chirita nu ne-a oferit un termen in care am putea reveni cu apel telefonic pentru a discuta subiectul tevilor aflate in custodia acestor asa-zise firme capusa.Am solicitat un punct de vedere privind modul in care teava ar fi ajuns in custodia unor atfel de firme si de la Rominsolv SPRL, administratorul judiciar al RADET. Partener in cadrul Rominsolv, Florin Mateita, ne-a oferit, in scris, raspunsuri la intrebari, precizand ca teava la care facem referire nu se afla in custodia unor firme fantoma, ci "a fost achizitionata pentru implementarea a patru proiecte si se gaseste in Depozitul RADET Preciziei".Florian Mateita a apreciat ca nu din lipsa de teava intarzie lucrarile la RADET, cidin alte motive. Printre ele se numara faptul ca anumite societati pe care RADET le contractase au intrat in faliment.Spre exemplu, lucrarile de modernizare a retelei termice care deserveste Ansamblul Aviatia au fost impartite in patru loturi. La doua dintre ele lucrarile s-au finalizat, in vreme ce la celelalte inca mai e de lucru."Pentru celelalte 2 loturi (...) avand in vedere ca liderul asocierii este in procedura de faliment, RADET face demersurile legale pentru ca firmele care au facut parte din asociere sa preia in executie si partea care revenea firmei ROMIB", sustine Florian Mateita.In plus, modernizarea alimentarii cu agent termic a Ansamblului Micro 2 Drumul Taberei a intarziat si din cauza ca o societate contractata de RADET pentru montarea tevii, Energoconstructia, "a refuzat sa inceapa lucrarile de montaj conducte inainte de a-i fi asigurata sursa de finantare, iar in anul 2012 firma a intrat in stare de insolventa si apoi in faliment", mai sustine Florian Mateita.In plus "lipsa autorizatiei de construire de la acea data nu a permis RADET sa inceapa o noua procedura de licitatie pentru achizitia lucrarilor de montaj pentru conducta achizitionata. Intre timp autorizatia de construire a fost obtinuta, iar procedura de achizitie lucrari de constructii - montaj se afla in derulare", a mai informat sursa citata.Dincolo de legi si proceduri, bucurestenii vad, insa, la acest moment, un singur lucru: ca autoritatile locale nu reusesc sa gaseasca o solutie pentru rezolvare repida si eficienta a crizei sistemului de termoficare din Capitala. Iar daca vom continua asa, problema s-ar putea rezolva, in cel mai fericit caz, abia peste cateva zeci de ani. Daca intre timp vor mai fi bucuresteni bransati la sistemul centralizat de termoficare. Si, bineinteles, daca intre timp, nu vor aparea noi intarzieri ale lucrarilor...