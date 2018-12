Vom avea caldura in Bucuresti de Craciun? RADET: Tot ce pot sa va asigur este ca lucratorii fac tot ce tine de ei

Ziare.

Culmea este ca site-ul RADET arata ca, la aceasta ora, nu exista nicio avarie. In schimb, 35 de puncte termice din sectoarele 2 si 3 functioneaza "sub parametri". Ce inseamna asta? Din sesizarile primite de locuitorii infrigurati ai Capitalei: caloriferele sunt aproape reci, iar apa care ar trebui sa fie calda la robinet se poate spune ca e maxim calaie.Iata lista punctelor termice cu probleme si a zonelor din Bucuresti afectate Conducerea RADET vine cu o noua estimare pentru cand caldura va reveni in casele tuturor bucurestenilor: azi la ora 12:00!Ciudat este insa ca administratorul special al RADET, David Alexandru Burghiu, nu a dorit sa ofere nicio garantie in acest sens. Iata tot ce a putut sa spuna, abordat telefonic de RealitateaTV: "Ce pot sa va asigur este ca lucratorii RADET fac tot ce tine de ei (...) suntem constienti de situiatia existenta".Acelasi oficial RADET a precizat pentru sursa citata ca estimarea initiala, ca toti bucurestenii vor avea apa calda si caldura pana la miezul noptii care a trecut , n-a putut fi respectata din cauza dimensiunii avariei.Cert e ca bucurestenii din 300 de blocuri din zonele Doamna Ghica, Mihai Bravu, Ferdinand, Iancului, Pantelimon, Tei, Colentina, Stefan cel Mare, Barbu Vacarescu, Vitan, Dristor, Decebal, Calarasilor, Baba Novac stau in frig si nu au apa calda in ajunul Craciunului.