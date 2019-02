Ziua si avaria la RADET: Peste 250 de blocuri din sectoarele 2 si 6 sunt afectate

Ziare.

In urma unor avarii la reteaua primara a fost intrerupta furnizarea apei calde pentru consum si a incalzirii miercuri dimineata, conform unei informari de pe site-ul RADET.., in cazul cladirilor din Sectorul 2 si pentru miercuri noaptea, la ora 24:00, in cazul celor din Sectorul 6.In ce priveste Sectorul 2, este vorba despre cladiri situate pe: Sos. Pantelimon, str. Fantanica, Al. Cislau, str. Cristescu Dima, str. Magura Vulturilor, str. Elev Stefanescu, str. Ritmului, str. Avrig, str. Costache Conachi, str. Baicului, str. Tampa, Sos. Iancului, str. Lt. Stanescu Gheorghe, str. Sachelarie Visarion, Al. Zarandului, str. Vatra Luminoasa, str. Marinescu Dumitru, str. C-tin Tanase, str. Ruschita, str. Claudian Laurentiu, str. Paun, str. Maior Coravu, str. Victor Manu.In Sectorul 6, au fost afectate blocuri si imobile de pe Bd. General Vasile Milea, Bd. Drumul Taberei, str Marcu Mihaela Ruxandra, str. Poiana Campina, str. Poiana Mare.Amintim ca si marti 200 de imobile din Sectorul 5 al Capitalei, in cea mai mare parte blocuri, au fost afectate de avarii la reteaua de termoficare