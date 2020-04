Credinciosii catolici celebreaza Duminica Floriilor. Dobos: Sa redescoperim bogatia rugaciunii cu cei dragi, acasa

Unde si cum putem urmari slujbele

Intrarea lui Isus in Ierusalim

Anul acesta, in conditiile restrictiilor impuse de declararea starii de urgenta, celebrarile, oficiate in biserici de preoti, vor fi transmise online."Biserica ne indeamna ca, in timpul pandemiei de coronavirus, sa redescoperim frumusetea si bogatia rugaciunii cu cei dragi in biserica de acasa, alaturi de familiile noastre", spune preotul Francisc Dobos, purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti.El a declarat, pentru AGERPRES, ca in acest an "sunt celebrari pe care Biserica nu le-a trait decat foarte rar; niciodata ca in anul acesta"."Este o modalitate de a trai Invierea lui Cristos in alte forme. Suntem mortificati de aceasta pandemie; devine modalitatea noastra de a tine postul. Si am putea spune ca poate felul acesta de a trai bine, hotararile luate de autoritati pentru siguranta noastra devin o alta forma de a tine post si de a intra in celebrarea patimirii si a invierii lui Cristos. Ne apropiem de Duminica Floriilor si de celebrarea Invierii Domnului. Cum? Pentru ca nu putem merge la biserica. Biserica ne indeamna sa redescoperim o alta realitate a ei, Biserica Domestica, asa o numim noi, adica biserica de acasa. Este vorba de familiile noastre, de a redescoperi frumusetea si bogatia rugaciunii cu cei dragi. De a redescoperi gesturile spirituale de acasa si nu doar gesturile acelea oficiale sau publice din bisericile noastre", a afirmat preotul.Francisc Dobos spune ca "unindu-ne spiritual prin mijloacele de comunicare, prin televiziune, online sau prin radio de fapt nu ne despartim de Cristos"."Evident ca ne dorim sa ne reintoarcem, imediat ce va fi cu putinta, in bisericile noastre. Dar, acum, redescoperim bucuria si bogatia de a fi impreuna acasa. Nu este ideal, dar este cea mai buna posibilitate pe care o avem acum. Si, unindu-ne spiritual prin mijloacele de comunicare, prin televiziune, online sau prin radio, de fapt nu ne despartim de Cristos.Invitam toate familiile noastre sa descopere modalitati creative si creatoare de a trai credinta lor si de fapt Invierea lui Cristos si in felul acesta sa evitam toate acele modalitati, care uneori puteau sa devina superstitioase, ale trairii noastre. Cristos are nevoie de inima noastra si de credinta noastra ca sa intrupeze Invierea Lui in noi.Iar toate celelalte gesturi pe care le facem in afara, in biserica sau acasa, ele pot doar sa ne ajute. Nu ele ne aduc mantuirea. Nu aprinderea Luminii ne aduce Invierea, ci doar Cristos, atunci cand aprinde sufletul nostru, ne daruieste adevarata inviere. Si sa ne daruiasca aceasta Inviere a Lui in vreme de carantina, in vreme de pandemie, inchisi in casele noastre, dar deschisi in sufletul si in inima noastra", a punctat Francisc Dobos.Arhiepiscopul mitropolit de Bucuresti, Aurel Perca, informa, zilele trecute, intr-o Scrisoare circulara pentru Saptamana Sfanta si Paste pe timp de epidemie, ca in acest an ceremoniile din Saptamana Mare si ale Solemnitatii Invierii Domnului vor fi celebrate in biserici fara participarea credinciosilor. Conform dispozitiilor date de autoritati este permisa doar participarea absolut restransa a acelor persoane care au un rol activ in celebrari.In acest context, IPS Aurel Perca anunta ca, in afara de retelele de internet, TVR 2 va veni in sprijinul credinciosilor catolici si va transmite din Catedrala "Sfantul Iosif" de la Bucuresti atat slujba din Duminica Floriilor, cat si Liturghia In Coena Domini din Joia Sfanta si ceremoniile pentru Patima Domnului din Vinerea Sfanta. De asemenea, vor fi transmise pe 11 aprilie, intre orele 22,00 si 23,30, ceremoniile Invierii Domnului de la Vatican.Din Catedrala arhiepiscopala de la Bucuresti se va transmite online sambata numai prin reteaua de internet a Arhiepiscopiei Vigilia Invierii, intre orele 23,00 si 00,30. In Duminica Pestelui, intre orele 10,30 si 11,30, va fi transmisa liturghia din ziua Invierii. Toate aceste ceremonii, cu exceptia celei de la Vatican, vor fi transmise si pe www.catedralaonline.ro si pe canalul youtube Angelus ARCB.Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile) este sarbatorita in Duminica dinaintea Invierii Domnului.Intrarea lui Isus in Ierusalim este singurul moment din viata Sa pamanteasca in care a acceptat sa fie aclamat ca Imparat. De data aceasta, isi pregateste singur intrarea, conform profetiilor din Vechiul Testament, ca sa fie recunoscut dupa Lege ca este Mesia, Mantuitorul lumii. Poporul il intampina pe Isus cu ramuri de finic si de maslin, strigand: 'Osana! Bine este cuvantat Cel ce vine intru numele Domnului'. Prin aceste cuvinte, oamenii simteau ca insusi Dumnezeu a venit in lume, pentru a aduce mantuirea ei. Intrand ca Imparat in Ierusalim, Isus anticipeaza biruinta Sa apropiata asupra mortii, ca si biruinta intregii omeniri pe care o purta in Sine.Primele mentiuni despre aceasta sarbatoare provin din secolul al IV-lea. Cei dintai care o pomenesc sunt Sfantul Epifanie, caruia i se atribuie doua predici la aceasta sarbatoare, si pelerina apuseana Egeria, care, in insemnarile ei de calatorie, descrie modul in care se celebra aceasta duminica in Ierusalim, spre sfarsitul secolului al IV-lea. De la unii dintre marii parinti ai Bisericii, intre care se afla Sfantul Ioan Gura de Aur, Sfantul Ambrozie si Sfantul Chiril al Alexandriei, exista predici celebre tinute in cinstea ei.In vechime, Duminica Floriilor, inceputul saptamanii Pastilor, mai era numita Duminica aspirantilor sau a candidatilor la botez, pentru ca in aceasta zi catehumenii (cei care urmau sa se boteze) mergeau cu mare solemnitate la episcop spre a-i cere sa fie admisi la botez, iar acesta le dadea sa invete Simbolul credintei (Crezul). Se mai numea si Duminica gratierilor, pentru ca, in cinstea ei, imparatii acordau gratieri.De Florii, oamenii merg la biserica pentru a sfinti crengute de salcie pe care le pun la geamuri, la usi sau la porti. In unele parti ale tarii, locuitorii de la sate se incing cu ramurile de salcie peste mijloc. Credinta spune ca acest ritual ii apara de boli si ii face mai robusti. De asemenea, apara casa de rele si o protejeaza de evenimente neplacute.Ramurile de salcie care se impart in biserica in ziua de Florii simbolizeaza ramurile de finic cu care l-au intampinat multimile in Ierusalim pe Isus.Cu ziua de Florii incepe ultima saptamana a Postului Pastilor, numita Saptamana Patimilor, in care crestinii se pregatesc sa intampine marea sarbatoare a Invierii Mantuitorului Isus Cristos.