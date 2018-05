Departamentul de Stat al SUA: Romania continua sa numeasca strazi, scoli, biblioteci dupa persoane condamnate pentru crime de razboi naziste sau crime impotriva umanitatii

Ziare.

In raportul despre Romania, care acopera intervalul 1 ianuarie-31 decembrie 2017, se arata ca executivul roman a aprobat recunoasterea catorva grupuri religioase ca asociatii religioase, dar a respins cererile altora. Grupuri religioase minoritare, in special, au continuat sa obiecteze fata de sistemul de incadrare juridica a organizatiilor religioase.Conform documentului,in special din partea Bisericii Greco-Catolice si a comunitatii evreiesti, iar numarul deciziilor unor agentii si instante privind restituirea de proprietati a ramas scazut.Grupuri religioase minoritare au continuat sa afirme ca, sa raporteze incidente de discriminare impotriva lor si sa conteste aplicarea de catre guvern a legilor privind educatia religioasa in scoli.Denumirea unor strazi , organizatii, scoli si biblioteci dupa persoane condamnate pentru crime de razboi naziste sau crime impotriva umanitatii a continuat, se mai spune in raportul Departamentului de Stat.Totodata, afirma documentul,in timp ce predarea Holocaustului s-a mentinut optionala in scoli. Totusi, lideri guvernamentali au continuat sa se pronunte impotriva antisemitismului, iar guvernul a transferat o proprietate catre Institutul Elie Wiesel pentru infiintarea unui muzeu al istoriei evreilor din Romania.In ce priveste politica guvernului american, raportul mentioneaza ca ambasada SUA la Bucuresti i-a transmis secretarului general al guvernului roman preocuparile sale continue fata de ritmul lent al restituirii proprietatilor. De asemenea, ambasada a continuat sa faciliteze intalniri intre WRJO (World Jewish Restitution Organisation, Organizatia Mondiala Evreiasca pentru Restituirea Bunurilor) si guvernul roman pentru a ajuta la accelerarea procesului de restituire a proprietatilor si de acordare de pensii pentru supravietuitorii Holocaustului.Oficiali ai ambasadei si reprezentanti ai Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA (USHMM) au continuat discutiile cu ministri ai guvernului roman, cu oficiali din Ministerul Educatiei si cu lideri ai principalelor partide, subliniind importanta recunoasterii oficiale depline a Holocaustului in Romania, necesitatea extinderii predarii Holocaustului atat catre elevi, cat si catre functionari , precum si necesitatea implementarii depline a recomandarilor Comisiei Wiesel.Mai sunt mentionate in raport asistenta acordata de ambasada SUA eforturilor USHMM de a avea acces la arhivele nationale din Romania, sprijinul oferit de ambasada Institutului Elie Wiesel pentru infiintarea unui muzeu al istoriei evreilor din Romania, intalniri ale unor diplomati ai misiunii cu un lider regional al Bisericii Greco-Catolice la Bucuresti pentru discutii despre relatiile cu BOR, incidente de discriminare din partea autoritatilor locale si relatiile cu guvernul.Departamentul de Stat supune Congresului SUA raportul anual privind libertatea religioasa in lume. Ambasadele americane pregatesc versiunile initiale ale capitolelor pe tari pe baza informatiilor de la oficiali guvernamentali, grupuri religioase, organizatii neguvernamentale, jurnalisti, asociatii de monitorizare a drepturilor omului, persoane din mediul academic si altii.