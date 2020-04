Hristos a Inviat! In fiecare zi o voi spune

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

"Hristos a Inviat din mortiCu moartea pe moarte calcandSi celor din morminteViata daruindu-le."Nu mi-am putut imagina niciodata Romania din care sa fie decupata Biserica Ortodoxa si nu mi-am putut imagina niciodata oceanul de ura si de prigoana care se arunca acum asupra noastra, a credinciosilor ortodocsi. Pentru ca Biserica Ortodoxa Romana nu este compusa doar din cativa episcopi, ci din multe milioane de credinciosi.Admir cu desavarsire atitudinea demna si calma cu care majoritatea ortodocsilor au primit decizia guvernantilor de a interzice participarea credinciosilor la slujba de Inviere. Nimeni nu s-a isterizat si nu a tipat. Apoi a venit decizia ciudata a autoritatilor de a pune politistii sa imparta Sfanta Lumina si iarasi, majoritatea dintre noi am privit cu neincredere si cu uimire aceasta incercare disperata a partidului lui Ludovic Orban de a mai culege cateva voturi. Dar, totusi, niciunul dintre noi nu si-a pus poalele in cap pe la televiziuni sau in mediul on-line. In schimb, s-a reactivat brusc, la un ordin, o intreaga armata de Domitiani moderni, care s-au incolonat sub faldurile unui hateras de cartier (Cartierul primaverii, ce-i drept!), fiul unui fost mare actor, ajuns director de profesie. Pacat de vremurile noastre prea blande, altfel micutul ideolog ar fi ajuns un Nero perfect!De zeci de ani se trage cu tunul minciunii si al defaimarii in institutia bisericii. De catre oameni stapaniti de ura, de ura salbatica. De la ridiculizarea credintei in "secolul tehnologiei" pana la acuzarea clerului intreg de arghirofilie, nimic nu a lipsit din propaganda anti-ortodoxa de la noi. Privesc cu o durere muta incrancenarea cu care televiziunile de partid si de stat si sute de personaje publice pun in antiteza oficierea liturghiei de catre episcopul Romei, solitar in imensa piata din fata catedralei San Pietro, cu dorinta ortodocsilor de a face suportabila neparticiparea la slujba de Inviere. Si cred ca s-a ajuns prea departe: folosind instrumentele statului, cu puterea si autoritatea statului, cu complicitatea celor imbogatiti de acelasi stat, sunt umiliti milioane de ortodocsi din Romania.Am ajuns noi, ortodocsii, sa fim acuzati de discriminare de catre reprezentanti politici autoerijati ai unor confesiuni crestine. Oare asa de repede am uitat faptul ca timp de 1000 de ani, aceleasi confesiuni care se auto-victimizeaza astazi au osandit la izolare, la iobagie si la statutul de cetateni fara drepturi, majoritatea ortodoxa din Transilvania? Oare crestineste a fost facut nedreptul actdin 16 septembrie 1437, prin care se excludea din viata sociala ardeleneasca tocmai majoritatea ortodoxa? Noua, ortodocsilor, ni se vorbeste despre discrimare, de catre cei care au interzis, multe sute de ani, bisericile ortodoxe din orasele transilvane? Noua, ortodocsilor, ni se vorbeste de discriminare de catre cei care au infiintat o biserica paralela, oficioasa in regimul austriac, la 1699, cu scopul de a extrage credinciosii din Biserica momindu-i cu onorabilizarea sociala? Mila imi este de toti fratii mei romani care imi dau exemple centrele oraselor ardelene dominate de turlele catedralelor catolice sau protestante. Mila imi este de ei ca nu au avut rabdarea sa afle ca, atunci cand, tarziu, au primit drept de a cladi biserici in orase, romanii ortodocsi nu aveau voie sa le faca decat din lemn.Am ajuns noi, ortodocsii, sa fim acuzati de instigare la crima??!! Pai cand, in istorie, a cerut vreodata Biserica Ortodoxa, crime in masa? Cand le-a planuit si le-a executat vreodata? Nu, niciodata nu s-a intamplat asa ceva. Poate marii admiratori ai "celorlalte confesiuni" sa isi aduca aminte de odioasa inchizitie care a ucis, programatic, un numar imens de oameni pentru pacatul de a fi banuit ca nu esti "pe linie". Poate aceiasi admiratori sa isi aminteasca de prigoana si de uciderea catolicilor sub primii monarhi anglicani de la Londra. Sute de mii de pagini s-ar putea umple cu asemenea exemple.Multe lucruri nedrepte sau ridicole mi-a fost dat sa aud si sa citesc in ultima saptamana. Traim cu totii o perioada de frustrari si, unii dintre noi, de teama, dar specularea acestor trairi si deturnarea lor impotriva credinciosilor ortodocsi mi se pare de o rea-vointa extrema. De ce se fac oare ca nu vad aparatorii sanatatii publice din tara macelul facut la Spitalul Judetean din Suceava sau la cel din Focsani sau la cel din Deva de catre politicienii locali care au folosit spitalele pentru cresterea puterii si a bogatiei propriilor clici, numite partide? Adica Biserica Ortodoxa e vinovata ca vrea sa organizeze o executie in masa de Inviere, dar crimele de la Suceava nu exista si trebuie tratate ca un "accident epidemiologic"? Sau de ce nu a fost un atentat la sanatatea publica si masarea miilor de oameni la portile aeroporturilor pentru a fi incadrati in operatiunea "Sparanghelul pentru Frau"?Si daca tot a venit vorba despre afacerea "Sparanghelul", hai sa ne uitam mai cu atentie la aceasta. Hai sa vedem cat vom plati noi, prostii de contribuabili, pentru indeplinirea fanteziilor filo-germane ale guvernului Orban: cei 90.000 de muncitori sezonieri () vor intra in carantina (asa ar fi normal) la terminarea sezonului la sparanghel. O carantina de 14 zile care ne va costa fix 300 de lei/zi (), adica vom avea de platit 14x300x90.000 = 378.000.000 lei, adica vreo 75 de milioane de Euro. Ce tare e sa fii protectorat german, nu-i asa?La fel de ridicole mi se par si "vedetele" care ne tot explica cum e sa fii credincios in "sufletul tau" si ca nu e nevoie sa mergi la biserica pentru a spune o rugaciune. Da, este adevarat ca Dumnezeu este prezent in orice loc si in orice timp, ("In tot locul stapanirii Lui binecuvinteaza suflete al meu pe Domnul"). Da, daca ne rugam acasa, pe strada sau in alta parte, rugaciunea este primita si ascultata de Dumnezeu. Insa, cu toate acestea, locul cel mai sfant ramane totusi biserica, spatiul in care noi suntem impreuna cu ingerii si ne rugam cu toti dreptii si cu toti sfintii. Aici rugaciunea noastra se completeaza cu rugaciunea celor de langa noi, facand-o mai puternica. Biserica este adunarea credinciosilor in jurul Sfintelor Taine, iar Iisus Hristos ne-a invatat ca acolo unde ne strangem macar doi sau trei in numele LUI, este si EL in mijlocul nostru. Oricum, am eu o banuiala ca "influencerii" astia, de fapt, nu prea se roaga niciodata, ocupatii fiind sa isi posteze din trei in trei minute, gandurile lor geniale si imaginile lor ferchezuite pe cateva zeci de conturi si pagini deSi pana la urma, cu ce scop se duce aceasta lupta impotriva ortodoxiei? Agresiunea coordonata, totala, aproape militarizata urmareste, desigur, alungarea vocilor crestine din spatiul public. Totusi, aici, in Romania, crestinismul este majoritar ortodox si anhilarea ortodoxiei poate deschide drumul unei vieti publice din care sa fi fost alungata cu totul Biserica. Exista, desigur, multe modele prin Europa, de societati in care a devenit un pacat social sa crezi in Dumnezeu. Exista, desigur, un curent in Europa, care extrage crucile de pe imagini in care apar biserici. Probabil ca asta se doreste si la noi de catre cei care duc aceasta campanie mizerabila impotriva credinciosilor ortodocsi.Nu este nicidecum intamplator ca asaltul impotriva Bisericii se da in Saptamana Patimilor, dar mintile prea infierbantate nu au timp de asemenea constatari. Ei au prins acum putere dintr-o eroare politicianista comisa de guvern si se grabesc sa o exploateze pana la capat. Daca ar avea putina rabdare, acele minti infierbantate impotriva ortodoxiei ar afla, poate, ca nu sunt nici primii nici ultimii care duc aceeasi lupta. Unii, cu mult inaintea lor, au incercat forme mult mai brutale de reprimare, incepand cu Nero, cu Domitian si cu Traian si terminand cu generalul Bukow, cel care, la 20 august 1762, a tras cu tunurile, pentru a darama manastirea Ramet, cel mai puternic centru ortodox din Transilvania. In pragul Craciunului 1785, austriecii au distrus inca o data manastirea refacuta. Admiratorilor "civilizatiei" austriece le aduc aminte ca biserica veche are mai multe straturi de pictura: primul strat dateaza din anul 1300, iar al doilea din 1310; aceste straturi au fost identificate, dupa pigmentii din pictura, de catre pictorul Boambes, intre anii 1987-1988. Al treilea strat se afla pe arcada dintre naos si pronaos, cu text din anul 1377, stratul al patrulea dateaza din anul 1450, al cincilea - din anul 1600, al saselea - din 1741 si al saptelea - din anul 1809.Asa cum parintii, bunicii si strabunicii nostri au trecut de toate aceste nenorociri, vom trece si noi de valul acesta de ura si vom ramane intariti in credinta noastra. Si peste 1000 de ani si peste alte mii de ani, noi tot vom spune in fiecare zi: Sus sa avem inimile! Hristos a Inviat!