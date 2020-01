Monseniorul Aurel Perca, inscaunat arhiepiscop mitropolit de Bucuresti: Impartasesc preocuparea privind schimbarile amplificate de progresele in comunicatii

Ziare.

Prin aceasta celebrare IPS Aurel Perca a luat in primire canonica Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti, pe care o va conduce ca arhiepiscop mitropolit, de la monseniorul Ioan Robu."Poate acum va asteptati sa expun planul pastoral pentru viitoarea mea slujire de pastor al Arhidiecezei de Bucuresti. Nu este momentul de programe si de planuri pastorale. Doresc sa ma introduc treptat in viata Arhidiecezei, sa imi cunosc turma punandu-ma in ascultarea frumoasei traditii a bisericii locale de care astazi pot spune ca este turma pe care mi-o incredinteaza Domnul spre a o pastori. (...)pe care teritoriul vast al Arhidiecezei le ridica. Impartasesc preocuparile multor preoti parinti care percep schimbarile timpului si schimbarile sociale, economice si politice amplificate de progresele (...) in domeniul comunicatiilor. Auzim deseori vorbindu-se ca suntem in perioada de tranzitie si nu este usor sa intrevedem o solutie de iesire, dar, avem un drum bine precizat de Evanghelie si de Bunul Pastor care ne indica traiectoria. De aceea inima mea este plina de speranta ca prin ajutorul lui Dumnezeu putem schimba multe lucruri in bine", a spus IPS Aurel Perca.La eveniment au participat cateva mii de credinciosi si peste 200 de preoti, doi cardinali, 24 de episcopi catolici, autoritati civile si politice, intre care premierul Ludovic Orban, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, consilierul prezidential Sergiu Nistor, Aurel Vainer - presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, reprezentanti ai ambasadelor si cavaleri ai Ordinului de Malta."Am tinut sa fiu prezent la aceasta slujba care marcheaza cedarea diecezei catre un nou pastor, dupa o activitate de 36 de ani a Preasfintiei Sale domnul Robu. E un moment important in viata diecezei si am tinut sa fiu prezent pentru a marca respectul meu fata de toti credinciosii si toti preotii romano-catolici", a declarat premierul Ludovic Orban, la finalul ceremoniei.El a afirmat ca nu a discutat cu presedintele Camerei despre politica."In biserica lucrurile politice nu au loc", a subliniat Ludovic Orban.Zeci de credinciosi au putut urmari evenimentul si pe un ecran urias amplasat in fata Catedralei "Sf. Iosif".Papa Francisc a acceptat pe 21 noiembrie 2019 renuntarea monseniorului Ioan Robu la oficiul de arhiepiscop mitropolit de Bucuresti si l-a numit la conducerea Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucuresti pe monseniorul Aurel Perca, pana atunci episcop auxiliar in Dieceza de Iasi.Monseniorul Ioan Robu, caruia Papa Francisc i-a acceptat renuntarea la oficiul de arhiepiscop mitropolit de Bucuresti dupa ce a ajuns la varsta canonica de 75 de ani, va deveni arhiepiscop mitropolit emerit.Noul arhiepiscop mitropolit de Bucuresti, monseniorul Aurel Perca, are 68 de ani si s-a nascut la Sabaoani, in judetul Neamt. Este preot din 1979 si a fost consacrat episcop in 1999, in noua Catedrala romano-catolica din Iasi, monseniorul Ioan Robu fiind unul dintre episcopii consacratori.Deviza sa episcopala este "In caritate radicati et fundati! - "Inradacinati si intemeiati in iubire", fiind luata din Scrisoarea Sfantului Apostol Paul catre Efeseni (3,17).