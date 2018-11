Primul hram al Catedralei Nationale, serbat azi, de Sfantul Apostol Andrei. Slujba va fi oficiata de Patriarhul Ierusalimului si PF Daniel

Ziare.

com

Acesta este, insa, hramul secundar al lacasului de cult, hramul principal fiind Inaltarea Domnului.Potrivit Patriarhiei Romane, Preafericitul Parinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului si a toata Palestina va oficia Sfanta Liturghie impreuna cu Patriarhul Romaniei si alti peste treizeci de ierarhi. Slujba va incepe la orahttps://www.facebook.com/trinitastv/videos/206593743588904/?__xts__[0]=68.ARAdb_JJyRUOQPoz120t7sSv4nldWmESamIFN66i03XegYBNrJJ8l7kfgqyY3qrMehS7sg6F2cJwxYqUcEa9FcNkqFnvbtYuu1Ojnpt8eGTG8OWnonrPsZiDIXAKMqsGk2rxexm_xQzSSYzza4JfgGgrnnXXz5fv9QuEQ0EspxcilS24xgMQjeKIKogu3hmi2NOcu0gOgrpvle0T4G0_Wu26qVdKaV669BSZFAJwuRDMoGBFvhS30FzvzwdeEhjxQpxYVsZikIkUEuUmvETTDJ-J2S4sf95J9cWF22_MdBdtwcsM0m8MWfnxXyuXwONwkPh1BOti7sxybDAmQzsIxLuLvGP1O1OQ&__tn__=-RLa finalul slujbei, dupa ora 13:00, accesul in catedrala va fi permis din nou, programul de inchinare fiind prelungit, din cauza numarului mare de credinciosi care inca asteapta la rand pentrua intra in Catedrala si pentru a trece prin altar.Ulterior, Catedrala Mantuirii neamului va fi inchisa publicului larg.Catedrala a fost sfintita, duminica, de Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului - Noua Roma, si PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, in prezenta a doua mii de invitati si a zeci de mii de credinciosi.