Procesiune cu moaste "pentru incetarea epidemiei de coronavirus", in Arges

"Moastele Sfintei Mucenite Filofteia de la Curtea de Arges, Ocrotitoarea Spirituala a Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului, vor fi purtate intr-o deplasare speciala prin municipiile si orasele din cuprinsul judetului Arges.Masina care va purta moastele Sfintei Mucenite Filofteia va trece prin fata bisericilor centrale si a spitalelor din municipii si orase, pentru a invoca mijlocirea lui Dumnezeu, astfel ca judetul Arges si Romania sa fie izbavite de epidemia de coronavirus Covid-19", se arata intr-un comunicat al Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului remis marti.Credinciosii sunt indemnati sa urmareasca procesiunea de la fereastra, de la balconul locuintei sau de la locul de munca, "unindu-se in rugaciune", fara a se alatura procesiunii in vreun fel, date fiind restrictiile de circulatie din aceasta perioada."Racla cu Sfintele moaste va pleca de la Catedrala Arhiepiscopala din Curtea de Arges in jurul orei 09:00, dupa ce Inaltpreasfintitul Parinte Calinic Argeseanul, Arhiepiscop al Argesului si Muscelului, va rosti Rugaciunea speciala pentru incetarea epidemiei si Rugaciunea catre Sfanta Mucenita Filofteia", mai informeaza Arhiepiscopia Argesului si Muscelului.